GP's van Duitsland en Japan ook op voorlopige Formule 1-kalender 2019

De Hockenheimring had een aflopend contract met de organisatie van de koningsklasse van de autosport en vanwege financiële redenen was het lange tijd onzeker of er ook komend seizoen in Duitsland geracet zou worden. Mercedes Benz heeft zich als sponsor opgeworpen, waardoor de Grand Prix in 2019 door kan gaan.

Ook in 2017 en 2015 stond er geen Duitse GP op de kalender. Daarvoor was er wel altijd een race op afwisselend de Hockenheimring of de Nürburgring.

Op de Suzuka International Racing Course werd in 1987 voor het eerst een Formule 1-race verreden. Sinds 2009 staat het circuit onafgebroken op de kalender.

Suzuka verlengde vrijdag het contract met de Formule 1 tot en met 2021. Honda, dat dit seizoen de motor levert aan Toro Rosso en vanaf volgend jaar ook het Red Bull Racing van Max Verstappen van krachtbronnen voorziet, is de nieuwe titelsponsor van de Japanse GP.

De FIA publiceerde vrijdag een voorlopige kalender voor 2019, waarin dezelfde 21 circuits zijn opgenomen als dit jaar. Eerder werd al bekend dat de intrede van het stratencircuit in Miami met minimaal een jaar is uitgesteld.

Op vrijdag maakte de regering van Vietnam bekend dat ze in de toekomst een stratenrace in Hanoi wil organiseren. Het is nog onduidelijk wanneer het land in Zuidoost-Azië wil toetreden tot de Formule 1.

Seizoen in 2019 begint zes dagen eerder dan 2018

Het Formule 1-seizoen in 2019 begint zoals de laatste jaren gebruikelijk in Australië. De Grand Prix in Melbourne is komend jaar op 17 maart, zes dagen eerder dan de race van dit jaar.

De volgorde van de 21 races op de voorlopige kalender is exact hetzelfde als die van dit jaar. Het seizoen eindigt op 1 december 2019 met de Grand Prix van Abu Dhabi. Dit jaar wordt de laatste race van het jaar daar op 25 november verreden.

Door de iets ruimere opzet van de kalender is er in 2019 geen 'Triple Header' op de kalender, zoals dit jaar wel het geval was. In drie achtereenvolgende weekenden werden de GP's van Frankrijk, Oostenrijk en Groot-Brittannië verreden. In 2019 zitten er twee weken tussen de races in Oostenrijk en Groot-Brittannië.

Komende zondag staat met de GP van Italië de veertiende race van dit seizoen op het programma. De race op de Autodromo Nazionale Monza begint om 15.10 uur.