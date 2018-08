Verstappen noteert zevende tijd tijdens eerste training op kletsnat Monza

Verstappen reed net als andere coureurs op intermediates en kwam tot 1.35,665, waarmee hij lange tijd de snelste ronde op zijn naam had. Pas in de laatste tien minuten, toen de baan steeds meer opdroogde en Verstappen al in de pits stond, doken enkele coureurs onder zijn tijd.

Sergio Pérez van Racing Point Force India was met 1.34,000 de snelste van iedereen. Hij bleef Kimi Räikkönen van Ferrari (1.34,550) en zijn teamgenoot bij Force India Esteban Ocon (1.34,593) voor.

De plekken vier tot en met zeven werden bezet door coureurs van Red Bull Racing en zusterteam Toro Rosso. Brendon Hartley was met 1.35,024 de snelste van het stel, voor Daniel Ricciardo (1.35,207) en Pierre Gasly (1.35,438).

Ricciardo, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, reed met de nieuwe Spec 3-motor van Renault. Later op vrijdag beslist Verstappen of hij ook een nieuwe motor in zijn bolide laat leggen.

Mercedes en Ferrari in middenmoot

De overige coureurs van de topteams Mercedes en Ferrari reden op het natte circuit geen toptijden. Valtteri Bottas (tiende) en Lewis Hamilton (elfde) van Mercedes en Sebastian Vettel (zeventiende) kwamen niet in de buurt van de tijden van Pérez en Räikkönen.

Op het natte circuit kwamen meerdere coureurs in de problemen, al hield iedereen zijn auto heel. Ook Verstappen slipte in een bocht weg, maar kon zijn bolide op de baan houden.

Vrijdag om 15.00 uur wordt de tweede training voor de Grand Prix van Italië verreden. Ook zaterdag om 12.00 uur is er nog een oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur gaat de race van start.