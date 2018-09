Overheid in Vietnam wil straatrace Formule 1 in Hanoi

Formule 1-directeur Chase Carey liet in juni al weten dat een mogelijke straatrace in Hanoi een erg interessante optie is en dat de sport daarover in gesprek ging met de regering van het land in Zuidoost-Azië.

De regering laat donderdagavond in een verklaring weten dat "alle ministeries het idee ondersteunen om een nieuwe attractie voor Hanoi te organiseren. Ook de bevolking die nabij het stratencircuit woont, steunt het plan massaal."

De regering meldt niet wanneer Vietnam de eerste Grand Prix wil organiseren of wanneer het land verwacht een contract met de Formule 1 te sluiten.

Minister-president Nguyen Xuan Phuc laat weten dat Hanoi geen overheidsgelden zal gebruiken om de Grand Prix te organiseren. Hij vraagt bedrijven uit het land om het plan te steunen.

Formule 1 bestaat volgend jaar al uit twintig races

Voor komend jaar zijn er al twintig circuits vastgelegd om een Grand Prix te huisvesten. Dat is er een minder dan in het huidige jaar. Met Singapore is er al een race in Zuidoost-Azië.

In 2020 wordt het stratencircuit van Miami waarschijnlijk aan de kalender toegevoegd. In Nederland hebben Assen en Zandvoort interesse om een Grand Prix te organiseren. Officials van het Formula One Management (FOM) brachten deze zomer nog een bezoek aan het TT Circuit Assen om de mogelijkheden voor een Formule 1-race te onderzoeken.

Dit weekend wordt op de Autodromo Nazionale Monza de Grand Prix van Italië verreden. Het is de 14e van de 21 races dit seizoen.