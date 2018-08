Alles over GP Italië: 'Met mazzel kan Verstappen podium halen in Ferrari-land'

Verstappen is door zijn derde plek op Spa gestegen van de zesde naar de vijfde plaats in de WK-stand. Op Monza kwam hij nooit verder dan een zevende plek in 2016. Vorig jaar kwalificeerde hij zich als tweede, maar omdat de Limburger een van de acht coureurs was met een gridstraf, moest hij als dertiende van start en finishte hij mede door een vroege lekke band als tiende.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is het podium dit jaar wel haalbaar voor Verstappen. Hij verwacht dat Verstappen zich rond de vijfde plek kwalificeert. "En dan moet hij een beetje mazzel hebben dat er een coureur voor hem uitvalt, of dat er twee tegen elkaar rijden. Hoewel er veel rechte stukken in dit circuit zitten, is er best iets mogelijk."

"Het is namelijk ook een circuit waarbij je veel downforce hebt en dat ligt Red Bull wel. Als ze met een kleinere achtervleugel rijden, kunnen ze nog best wel auto's inhalen."

WK-stand na 13 van de 21 races 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 231 punten

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 214 punten

3. Kimi Räikkonen (Ferrari) - 146 punten

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 144 punten

5. Max Verstappen (Red Bull) - 120 punten

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) - 118 punten

Verstappen rijdt met nieuwe motor

Cruciaal wordt hoe de nieuwe Spec 3-motor van Renault zich houdt. Red Bull maakt in Italië voor het eerst gebruik van de nieuwe krachtbron. Het kost Daniel Ricciardo een gridstraf, maar Verstappen mocht nog eenmaal ongestraft van motor wisselen.

Renault zegt dat de nieuwe motor op Monza 0,3 seconden per ronde sneller is, maar de vernieuwde krachtbron neemt een betrouwbaarheidsrisico met zich mee. Dat is de reden dat Renault en McLaren - de andere teams met een motor van de Franse fabrikant - op Monza nog niet met de nieuwe motor rijden.

Overigens heeft Verstappen aan een winst van 0,3 seconden niet genoeg om in de buurt van poleposition te komen. Hij gaf bij de laatste races gemiddeld 0,7 seconden toe op de snelste kwalificatietijd.

Starttijden GP Italië Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

'Italiaanse fans zullen Vettel massaal steunen'

Lewis Hamilton en Vettel, die won in België, gaan uiteraard wel voor poleposition. Met nog acht races te gaan belooft de ontknoping van de titelstrijd uitermate spannend te worden, zeker als de Duitser er zondag opnieuw in slaagt om in te lopen.

Van der Garde benadrukt dat het nog alle kanten op kan in de strijd om de titel. "Hamilton is constant en foutloos. Vettel heeft de beste auto, maar maakt af en toe wel dure fouten, zoals op Hockenheim", verwijst de 33-jarige Van der Garde naar de crash van de Duitser in leidende positie. "De Italiaanse fans zullen Vettel komend weekend massaal steunen."

De laatste keer dat Vettel op Monza won was in 2013. Daarna domineerde Mercedes met vier overwinningen op rij. Voor de laatste zege van Ferrari moeten we terug naar 2010, toen Fernando Alonso de tifosi reden tot juichen gaf.

Michael Schumacher is met vijf zeges in de Grand Prix van Italië recordhouder, maar Lewis Hamilton kan hem zondag evenaren. Sebastian Vettel won de race op Monza driemaal, waaronder in 2008 als coureur van Toro Rosso. Het is nog steeds de enige zege voor het Italiaanse dochterteam van Red Bull.

Laatste tien winnaars GP Italië 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Lewis Hamlton (Groot-Brittannië/McLaren)

2011: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2010: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2009: Rubens Barrichello (Brazilië/Brawn)

2008: Sebastian Vettel (Duitsland/Toro Rosso)

'Dit circuit mag nooit van de kalender verdwijnen'

Het is voor de 79e keer dat er een Grand Prix van Italië wordt georganiseerd. Sinds de invoering van de Formule 1 in 1950 werd de GP van Italië maar één keer niet op Monza verreden. Volgens Van der Garde, die tegenwoordig rijdt in de WEC, is het circuit moeilijker dan de meeste mensen denken.

"Er zitten een paar heel technische bochten in zoals Ascari en ook de eerste twee chicanes. Het zijn bochten waar je zo laat mogelijk, maar heel hard moet remmen."

"De Curva Parabolica op het einde heeft tegenwoordig een hele brede uitloopstrook. Dat is wel jammer, want vroeger belandde je daar meteen op het gras of in het grind als je een foutje maakte."

Van der Garde kent het circuit nog van 2013. In zijn enige jaar in de Formule 1 finishte hij in dienst van Caterham als achttiende, terwijl hij genoot wel van de sfeer rond de race. "Dit circuit mag echt nooit van de kalender verdwijnen. Het heeft echt alles en de Italiaanse fans zijn fantastisch."