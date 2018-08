'Nieuwe Renault-motor levert Red Bull op Monza 0,3 seconden per ronde op'

Technisch directeur Remi Taffin van Renault omschrijft de nieuwe motor tegenover Motorsport.com als een "significante" stap voorwaarts. "Aan de andere kant is de nieuwe versie mogelijk minder betrouwbaar."

De reden dat Red Bull desondanks voor een vernieuwde motor kiest, komt volgens Taffin omdat het team eigenlijk geen rol van betekenis meer speelt in de strijd om het wereldkampioenschap voor constructeurs. De achterstand op Ferrari en Mercedes is daarvoor te groot.

Met name Max Verstappen hoopt van het verschil in vermogen te profiteren. Hij mag voor de laatste keer dit seizoen zonder straf een nieuw blok in zijn auto laten zetten. Teamgenoot Daniel Ricciardo krijgt wel een straf en start daardoor komende zondag achteraan.

'Tijdwinst hangt ook van benzine af'

Taffin waarschuwt dat de tijdwinst vooral tijdens de kwalificatie te merken zal zijn. "En het hangt ook van de benzine af. Qua vermogen scheelt het in de kwalificatie op Monza rond de 0,3 seconden per ronde, wat echt een substantieel aantal is."

Het fabrieksteam van Renault en het andere klantenteam McLaren gebruiken op het hogesnelheidscircuit in Italië nog gewoon de oude specificatie. Zij nemen het risico liever niet, aldus Taffin.

De Grand Prix van Italië wordt zondag om 15.10 uur verreden. De kwalificatie is een dag eerder om 15.00 uur. Het weekend begint vrijdag om 12.00 uur met de eerste vrije training.