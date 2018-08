Ricciardo krijgt gridstraf in Italië, ook nieuwe motor voor Verstappen

Teambaas Christian Horner bevestigt in gesprek met Motorsport.com dat Ricciardo in Italië sowieso de nieuwe Spec 3-motor in zijn auto krijgt en dus een gridstraf moet incasseren.

Ook Max Verstappen heeft een nieuwe motor nodig in Italië, maar de twintigjarige Nederlander mag nog eenmaal ongestraft van krachtbron wisselen en hoeft dus geen gridstraf te verwachten.

Red Bull kiest er bewust voor om de motoren nu te vervangen met het oog op de Grand Prix van Singapore op 14 september, waar Red Bull door het bochtige circuit normaal gesproken meer kansen heeft dan in op het snelle Monza.

"In Singapore en later ook in Mexico hopen we het Mercedes en Ferrari lastig te maken", zegt Horner. "We willen graag aan snelheid winnen, dus dan zijn we blij met elke tiende van een seconde."

Red Bull neemt risico met nieuwe motor

Renault wil de nieuwe Spec 3-motor zelf overigens nog niet gebruiken, omdat er nog problemen zijn met de betrouwbaarheid van de krachtbron. Red Bull is echter bereid dat risico te nemen.

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur. Op vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma en zaterdag worden de derde training en de kwalificatie afgewerkt.

Verstappen eindigde vorig jaar als tiende in Italië en Ricciardo kwam als vierde over de streep.