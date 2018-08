Leclerc is halo dankbaar na crash in eerste ronde GP België

"Ik zag alleen iets oranjekleurigs over vliegen en dacht toen dat dat Alonso moest zijn geweest, maar het ging allemaal heel snel", zei Leclerc na afloop van de race op Circuit Spa-Francorchamps.

"De klap viel opzich mee, maar toen ik later de rubbersporen op mijn halo zag, wist ik dat ik goed weg ben gekomen hier. Dit had veel erger af kunnen lopen."

Leclerc had vooral te maken met een bezorgde moeder, die thuis in Monaco tv zat te kijken. "Ik moest alleen direct naar de dopingcontrole, dus toen heeft m'n fysiotherapeut maar even een foto gestuurd. Konden ze thuis zien dat ik in orde was."

Alonso maakte in 2012 iets soortgelijks mee tijdens de start in België. In die race scheerde Romain Grosjean in de Lotus vlak over het hoofd van de Spanjaard heen. Na dit incident kwam de discussie over het invoeren van de halo op gang. Zes jaar later zitten de beugels op de auto.

Tien plaatsen straf voor Hülkenberg

De aanstichter van de chaos, Nico Hülkenberg in de Renault, krijgt voor de volgende race in Italië een gridstraf van tien plaatsen. De Duitser verremde zich, knalde achterop Alonso, waarna die passagier werd in zijn eigen McLaren.

"Nico is normaal geen coureur die rare dingen doet, dus ik vind dit prima zo. Zulke dingen kunnen gebeuren, het blijft racen en ik ben ook niet boos", stelde Leclerc.

"Ik werd alleen compleet verrast. Normaal kijk ik onbewust wel een beetje in mijn spiegels tijdens de start, maar dit zag ik echt niet aankomen."

Leclerc baalde vooral van zijn puntloze score in België. "We hadden echt een goede auto hier, maar eerst kreeg ik al een probleem in de kwalificatie en in de race, nou ja, dat hebben jullie kunnen zien. Maar volgende week in Monza verwacht ik sterk voor de dag te komen en kunnen we weer punten scoren."