Jos Verstappen rekent op volledige inzet Max ondanks gebrek aan perspectief

"Hij heeft het gewoon heel goed gedaan", oordeelt Jos Verstappen over de race op Circuit Spa-Francorchamps. "De start was goed en daarna had hij enkele mooie inhaalacties. Vooral die op Esteban Ocon was erg fraai."

Maar de oud-coureur, die tussen 1994 en 2003 106 Grands Prix reed, zag ook dat zijn zoon winnaar Sebastian Vettel en nummer twee Lewis Hamilton geen moment kon bedreigen. "De snelheid in de race was gewoon goed, vooral in de eerste sector. Maar toch Red Bull is gewoon minder snel dan Ferrari en Mercedes."

Die conclusie werd door Max Verstappen dit seizoen al eerder en vaker getrokken. Als de topteams buiten de problemen blijven, dan is op de meeste circuits de vijfde plaats het maximaal haalbare voor Verstappen. Zondag in België moest Mercedes-coureur Valtteri Bottas door een gridstraf achteraan starten en viel Kimi Räikkönen van Ferrari uit, nadat hij in de eerste ronde al een lekke band opliep.

"Daar moet je wat geluk mee hebben, maar we moeten gewoon elke wedstrijd het maximale eruit halen. Zo benader je elke wedstrijd. Dat doet Max ook", zegt Jos Verstappen, die als talentenscout aan Red Bull verbonden is. "En daarnaast blijft hij keihard werken om het volgend jaar beter voor elkaar te hebben."

Er zijn dit jaar nog acht races te gaan. Jos Verstappen denkt niet dat zijn zoon de moed zal laten zakken. "Natuurlijk, uiteindelijk wil je voor de winst rijden. Als je realistisch bent, dan zit dat er momenteel niet in. Dan ga je gewoon voor het maximaal haalbare, want hoe meer punten voor het team hoe beter."

Max Verstappen evenaart derde plek van vader in Spa

De 46-jarige Jos Verstappen was Nederlands succesvolste coureur in de geschiedenis, tot zijn zoon ruim twee jaar geleden voor Red Bull ging rijden. Max Verstappen werd in 2016 in Spanje de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar en heeft inmiddels vier zeges op zijn naam staan.

Tot zondag was Jos nog wel de beste Nederlander ooit tijdens de GP van België, met een derde plek in 1994. Dat record moet hij nu delen met zijn 26 jaar jongere zoon.

"Ik denk er niet eens over na, die recordboeken", zegt Jos Verstappen. Ook zijn zoon heeft weinig interesse in dergelijke historische feitjes. "Het doet me niks dat ik 24 jaar na mijn vader hier ook derde ben geworden. Zelfs mijn vader kan dat niks schelen, denk ik."

Fans van Jos Verstappen in de jaren negentig op Spa

Buiten de kroeg in Montfoort vierden zeshonderd man feest

Jos Verstappen kan zich nog goed herinneren wat er na afloop van de race op 28 augustus 1994 gebeurde. Het was een van de twee podiumplaatsen in zijn carrière, nadat hij twee weken eerder in Hongarije ook al derde werd.

"Ik kwam als vierde over de streep", weet de toenmalig coureur van Benetton nog. Zijn teamgenoot Michael Schumacher werd na afloop gediskwalificeerd, omdat de plank onder zijn bolide te veel was gesleten.

"Ik ging naar huis als nummer vier en een paar uur later was ik derde. Mijn vader had toen nog een kroeg in Montfoort en er stond vijf- of zeshonderd man buiten toen bekend werd dat ik derde was. Het feest begon vervolgens helemaal opnieuw."

Toch vindt hij dat zijn zoon het zondag beter voor elkaar had. "Echt op het podium staan na de race is mooier. Het is waanzinnig voor de fans, die weer met zovelen zijn gekomen. Het is leuk dat Max de supporters wat kan teruggeven."

De Grand Prix in België werd volgens de organisatie door 90.000 toeschouwers bezocht, onder wie een aanzienlijk deel uit Nederland. "Het leken er misschien wat minder dan vorig jaar. Dat kwam ook door de kou, waardoor veel mensen jassen droegen en je minder oranje shirtjes zag", denkt Jos Verstappen.

Jos Verstappen in zijn Benetton in 1994