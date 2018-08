Wolff: 'Mercedes moet zichzelf overklassen om kans te maken op wereldtitel'

"Ten eerste heeft Ferrari een sterkere motor. En we rookten op Spa weer sneller de achterbanden op dan de teams om ons heen", vatte Wolff de problemen van Mercedes samen.

De Oostenrijker zag Vettel zondag de Grand Prix van België winnen door regerend wereldkampioen Hamilton, die tweede werd, achter zich te houden. Max Verstappen finishte in zijn Red Bull als derde.

"Ferrari heeft echt een goede prestatie geleverd met zijn motor", loofde Wolff het werk van de grote concurrent. "Die krachtbron trekt maar door, terwijl wij ook nog eens tekortkomen qua tractie en op lage snelheid."

Hoewel er veel te doen is over de stappen die Ferrari heeft gezet met het motorvermogen, wil Wolff geen verdenkingen uiten over mogelijke onreglementaire zaken. "Natuurlijk zet het je aan het denken als een concurrent sneller is dan jij en je hebt er geen verklaring voor, maar ik heb volledig vertrouwen in de controles van de FIA. Wij moeten vooral harder werken."

Mercedes presteert ondermaats

Na de tweede plaats van Hamilton op Spa richt Wolff zich daarom vooral op zaken die anders moeten bij Mercedes. "Wij worden niet overklast, we presteren gewoon ondermaats. We moeten de auto en vooral de motor beter leren begrijpen en met verbeteringen komen. Ferrari is erg innovatief momenteel en ze worden elke race beter."

Volgens de teambaas zijn de auto's van Mercedes sinds de race in Oostenrijk begin juli niet meer de snelste geweest, hoewel Hamilton daarna won in Duitsland en Hongarije. Met de Italiaanse Grand Prix voor de deur, op het razendsnelle Monza, lijkt Mercedes voorlopig het tweede team te zijn.

"Er komen inderdaad een paar circuits aan die ons niet liggen, zoals ook Singapore en Mexico", stelt Wolff. "Maar op Monza waren we vorig jaar nog oppermachtig en had Ferrari een vreselijk weekend. Bovendien komen we weer met nieuwe onderdelen. Dus ik moet het nog zien."

"Het belangrijkste is dat we onszelf overklassen de komende periode. Dan kunnen we nog wereldkampioen worden."

WK-stand na 13 van de 21 GP's 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 231 punten

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 214 punten

3. Kimi Räikkönen (Ferrari) - 146 punten

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 144 punten

5. Max Verstappen (Red Bull) - 120 punten

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) - 118 punten

7. Nico Hülkenburg (Renault) - 52 punten

8. Kevin Magnussen (Haas) - 49 punten

9. Fernando Alonso (McLaren) - 44 punten

10. Sergio Pérez (Force India) - 40 punten