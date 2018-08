Verstappen: 'Mooi om als derde te eindigen voor alle Nederlandse fans'

"Het is mooi dat ik een podiumplek heb kunnen pakken voor al die fans", aldus Verstappen na de door Sebastian Vettel gewonnen race op Spa-Francorchamps.

De coureur van Red Bull Racing kwam in zijn eerste drie deelnames aan de Grand Prix van België niet in de buurt van het podium. In 2015 werd hij achtste, in 2016 elfde en vorig jaar haalde hij de finish niet.

Zondag liep alles bijna perfect voor Verstappen. Direct na de chaotische start klom hij al van de zevende naar de vijfde plaats en binnen tien rondes reed hij door fraaie inhaalacties op Esteban Ocon en Sergio Pérez op de derde plaats.

"Het kwam allemaal goed uit in de eerste bocht. Gelukkig kon ik wegblijven van de chaos bij de start", doelde Verstappen op een grote crash van onder anderen Fernando Alonso. "Daarna had ik twee mooie inhaalacties. Vooral de manoeuvre bij Ocon deed me denken aan mijn Formule 3-tijd. Toen haalde ik hem ook op zo'n manier in."

Verstappen had in België geen klachten over de Renault-motor in zijn bolide, die eerder in het seizoen voor problemen zorgde. "Het voelde allemaal goed aan. We waren niet zo snel als Vettel en Hamilton, maar dat wisten we van tevoren op dit circuit."

'Race beetje saai na eerste twaalf rondes'

De twintigjarige Nederlander vroeg na tweederde van de race over de boordrardio of er nog regen zou komen. Hij had een ruime achterstand op Hamilton en van achteruit was er ook niemand die de derde plek van Verstappen kon bedreigen.

Het bleef echter droog in de Ardennen. "Ik hoopte nog op een beetje spanning, maar dat zat er helaas niet in", zei Verstappen.

"Nu reed niemand vlak voor me of vlak achter me en was de race een beetje saai na de eerste twaalf rondes. Maar ik ben heel blij met deze derde plek, een podium is altijd goed. Dit was het maximaal haalbare."

Volgend weekend staat de Grand Prix van Italië op het programma. Ook de baan in Monza heeft veel lange rechte stukken, waar Red Bull waarschijnlijk in het nadeel zal zijn van Ferrari en Mercedes.