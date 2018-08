Verstappen voor het eerst op podium in 'thuisrace', Vettel wint GP België

Vettel nam in een zeer chaotische openingsronde de leiding over van Hamilton en stond die niet meer af. De Ferrari-coureur liep door zijn vierde zege in België in de WK-stand zeven punten in op Hamilton. De Brit heeft nu nog een voorsprong van zeventien punten op zijn grote rivaal, met nog acht races te gaan.

Verstappen eindigde op ruim dertig seconden op de derde plaats. Valtteri Bottas, die door een gridstraf als zeventiende startte, werkte zich in zijn Mercedes op naar de vierde plek, terwijl het Force India-duo Sergio Pérez en Esteban Ocon respectievelijk als vijfde en zesde eindigde.

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, verloor zijn achtervleugel in de eerste ronde. Zijn auto werd nog wel gerepareerd, maar hij reed achter aan het veld en viel op twee derde van de race uit. Het was de derde keer in de laatste vijf Grands Prix dat de Australiër de finish niet haalde.

Vijfde podiumplek Verstappen dit seizoen

De twintigjarige Verstappen stond voor de vijfde keer dit seizoen op het podium, na derde plekken in Spanje en Canada, een tweede plaats in Frankrijk en een zege in Oostenrijk.

De in België geboren Limburger zette met afstand zijn beste resultaat ooit neer in zijn 'thuisrace'. Bij zijn eerste twee deelnames op het circuit van Spa-Francorchamps werd hij achtste (2015) en elfde (2016), terwijl hij vorig jaar de finish niet haalde.

Verstappen klimt door zijn derde plek in België ten koste van Ricciardo naar de vijfde plaats in de WK-stand.

De volgende Grand Prix is volgende week zondag in Italië, op het snelle circuit van Monza.

Grote crash voor Alonso direct na de start

De Grand Prix van België begon spectaculair. Renault-coureur Nico Hülkenberg miste zijn rempunt voor de eerste bocht en knalde vol op de achterkant van de McLaren van Fernando Alonso.

De 37-jarige Spanjaard, die na dit seizoen stopt met de Formule 1, werd daardoor op en over de Sauber van Charles Leclerc geduwd. De drie coureurs hielden geen ernstige gevolgen over aan de grote crash, maar hun race was wel voorbij na een paar honderd meter.

Hülkenberg, Alonso en Leclerc waren niet de enige slachtoffers van de chaos in de eerste bocht, die zorgde voor een snelle safetycarsituatie. Kimi Räikkönen werd van achter geraakt door Ricciardo en viel uiteindelijk ook uit na een ronde of tien, Ricciardo reed zelf zijn achtervleugel aan puin en Bottas had een kapotte voorvleugel.

De grootste winnaar was Vettel, want de Ferrari-coureur haalde net voordat de safetycar het circuit opkwam de van poleposition gestarte Hamilton in voor de leiding in de wedstrijd.

Verstappen klimt snel naar podiumplek

Verstappen profiteerde ook van de wanorde in de eerste bocht. De Nederlander begon na een mislukte kwalificatie vanaf de zevende plek, maar vlak na de start lag hij al vijfde.

Nadat de safetycar van de baan was verdwenen, zette Verstappen direct de jacht in op de twee Force India's voor hem. Tot grote vreugde van de vele Nederlandse fans op de tribune passeerde de Red Bull-coureur eerst Ocon met een fraaie actie in Les Combes en een paar rondes later pakte hij op vrijwel dezelfde plek de derde plaats af van Pérez.

Verstappen had daardoor een vrije baan voor zich, maar de Limburger had niet de snelheid om in te lopen op nummer twee Hamilton en leider Vettel.

Halverwege de race van 44 rondes was Hamilton de eerste coureur uit de top drie die de pitstraat indook. De WK-leider hoopte op die manier de leiding over te nemen, maar Vettel kende een ronde later ook een goede pitstop en kwam net voor zijn grote concurrent weer het circuit op.

Verstappen zat op dat moment precies tussen Vettel en Hamilton in, maar hij moest nog naar binnen. Na de pitstop van de Nederlander was het verschil met de top twee een seconde of 25, waardoor het duidelijk was dat het in het tweede deel van zijn 'thuisrace' vooral ging om het verdedigen van de derde plek. Dat lukte hem zonder problemen.