'Spa is uniek circuit door wisselende weersomstandigheden'

"Het is hier erg moeilijk door de wisselende omstandigheden. In bocht 8 zit ik zwetend in mijn auto en in bocht 15 vriest het bijna", zegt Daniel Ricciardo met enig gevoel voor overdrijving.

Met een afstand van 7,004 kilometer is Spa-Francorchamps het langste circuit van de Formule 1-kalender en door het hoogteverschil van liefst 104 meter zijn de omstandigheden op de baan in de Ardennen erg variabel.

"Het klimaat verandert hier zo snel. Je moet gokken met de afstelling van de auto", zegt de Australische teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. "Op verschillende plekken op het circuit hebben we mensen van het team staan die proberen informatie te geven over het weer. Spa is in die zin echt uniek."

Zaterdag tijdens het laatste deel van de kwalificatie begon het vrij plotseling te regenen. Red Bull gokte verkeerd door nog in de regen de laatste ronde te rijden. Verstappen start daardoor zondag als zevende en Ricciardo als achtste.

Aan het einde van de kwalificatie droogde de baan binnen enkele minuten alweer op, waardoor Force India-coureurs Esteban Ocon (derde), Sergio Pérez (vierde) en Romain Grosjean van Haas (vijfde) onder de tijd van Verstappen konden duiken.

Hamilton verwacht minder bandenslijtage

Lewis Hamilton vertrekt zondag van poleposition. Volgens de weersvoorspellingen blijft het in de middag droog. "Als het koel en droog blijft, dan is dat beter voor de banden en krijgen we minder blaren", aldus de leider in de WK-stand.

"Hoe warmer het is, hoe sneller de banden slijten. In Spa gebruiken we niet het bandentype met een dunner loopvlak, dat minder snel slijt. Daarom is het gunstig voor de banden die wel hebben dat het wat kouder is."

Dat is overigens vooral gunstig voor Mercedes, het team van Hamilton. Concurrent Ferrari laat dit seizoen vaak zien in de hitte beter met de banden om te kunnen gaan.

Toch wil Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die als tweede mag starten, niet spreken van een nadeel voor zijn team. "De lage temperatuur verandert niet veel. Het is wat minder heet in de cockpit, dat maakt het voor ons coureurs iets aangenamer. Maar het blijft gewoon zomer, hè."

Ocon verwacht een lastige race voor iedereen, omdat de coureurs de koele temperatuur niet gewend zijn. "De laatste keer dat het zo fris was, was bij de wintertesten in Barcelona. Dat was verre van eenvoudig. Maar de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk, en dit circuit is sowieso nooit makkelijk."

Druk is zo hoog als maar kan voor Hamilton

Hamilton begint de race met een voorsprong van 24 punten op Vettel in de WK-stand, maar de Brit vindt niet dat de druk daardoor bij zijn concurrent ligt. "Ik weet niet hoeveel druk Seb voelt, maar voor mij is de druk zo hoog als maar kan. Ik zou ook niet anders willen", zegt de viervoudig wereldkampioen.

"Onder deze zware druk zijn wij mensen in staat tot bijzondere dingen en om het uiterste uit onszelf te halen. Dat kan spectaculaire momenten opleveren en juist dat zorgt ervoor dat deze strijd met Ferrari zo mooi is."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur.