Hoe Hamilton met klasse en geluk de druk er bij Ferrari vol op zet

De Brit in de Mercedes en de Duitser in de Ferrari delen zondag de eerste startrij, met Hamilton op pole. De eerste startplaats leek verzekerd voor Vettel, die samen met zijn teamgenoot Kimi Räikkönen al het hele weekend de tijdenlijsten aanvoerde. Toen kwam, voor de derde race op rij, de regen om Hamilton te helpen.

Eerst even terug naar de Britse Grand Prix, die begin juli op Silverstone werd verreden. Normaal is dit een circuit waarop Mercedes, en dan met name Hamilton, schier onverslaanbaar is. Het was dan ook geen verrassing dat hij poleposition pakte, maar een dag later ging het mis bij de start. Eerst moest de viervoudig wereldkampioen Vettel voor laten gaan, waarna hij ook nog in de rondte werd getikt door Räikkönen.

Een fraaie inhaalrace en een late safetycar brachten hem terug op het podium, maar het was toch vooral Ferrari dat de show stal en liet zien dat het ook op een hogesnelheidsbaan als Silverstone ijzersterk kon zijn.

De kwaliteit van Hamilton als regenspecialist

Twee weken later stond Vettel in Hockenheim op pole, terwijl Hamilton door een probleem in de kwalificatie opnieuw vanuit het achterveld moest komen. Er leek niets aan de hand voor Vettel, tot het begon te regenen en de Duitser zijn Ferrari in de grindbak zette.

Hamilton was ondertussen opnieuw aan een inhaalrace bezig. Zijn kwaliteiten als regenspecialist kwamen hierbij uitstekend van pas, net als de safetycar-situatie die volgde op de crash van Vettel.

De overwinning bracht de Brit terug aan de leiding van het kampioenschap. Dit terwijl Vettel op basis van de pure snelheid van Ferrari die eigenlijk had moeten behouden.

Blik van Vettel op onweer

Een week later gebeurde in Hongarije iets soortgelijks, maar nu een dag eerder. Ferrari was als absolute favoriet naar Hongarije gekomen, maar een forse regenbui tijdens de kwalificatie speelde de kwaliteiten van Hamilton en Mercedes als team op een natte baan in de kaart.

De volledig zilveren eerste startrij werd de volgende dag strategisch fraai uitgespeeld, met Valtteri Bottas als rijdend obstakel voor de Ferrari's. Hamilton reed probleemloos weg en vergrootte het gat naar Vettel naar de 24 punten die het nu is.

De situatie zaterdag in de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix was niet veel anders. Weer leek Ferrari op weg naar een zekere poleposition, en weer werd Hamilton 'geholpen' door de weergoden.

Dat laat niet onverlet dat de Brit elke keer als hij de kans krijgt op nat asfalt ook boven zichzelf uitstijgt, maar bij Vettel stond zijn blik in de persconferentie na afloop op onweer. "Ik denk wel dat de regen de pole van ons heeft afgepakt, ja", zei de Duitser.

Sterk in de ontwikkelinsstrijd

Er zal Ferrari dan ook meer dan ooit aan gelegen zijn om de race zondag in de Ardennen te winnen. Zowel het Italiaanse team als Mercedes heeft een motorupdate geïntroduceerd in België, en de strijd om zich zo snel mogelijk te ontwikkelen is volle bak gaande.

Het is wel lang geleden dat Ferrari zo goed in staat was om de auto gedurende het seizoen te verbeteren. Dat was jaren achtereen het zwakke punt van de Italiaanse formatie, maar onder leiding van technische man Mattia Binotto is een nieuwe koers ingezet.

Ferrari moet na jaren van dominantie van eerst Red Bull en daarna Mercedes voor het eerst sinds 2007 weer een wereldkampioen afleveren. Een nieuwe zege van Hamilton vergroot het gat met minimaal zeven punten, waardoor hij zijn vijfde wereldtitel steeds meer in het vizier zou krijgen.

Vettel moet winnen, en dat kan de spanning in de race alleen maar ten goede komen. De Grand Prix van België start zondagmiddag om 15.10 uur.