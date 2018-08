Hamilton en Vettel roemen talent Ocon na sterke kwalificatie

"Esteban heeft het vandaag geweldig gedaan. Hij heeft laten zien dat hij ook volgend jaar een plek in de Formule 1 verdient", zei Hamilton, die zaterdag poleposition voor zich opeiste in de regenachtige kwalificatie.

De 21-jarige Ocon moet vrij plotseling vrezen voor zijn stoeltje in de koningsklasse van de autosport. Het noodlijdende Sahara Force India werd deze week omgedoopt tot Racing Point Force India, waardoor de toekomst van het team wél veilig is gesteld.

Dat is grotendeels te danken aan de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de nieuwe eigenaar van het team. De verwachting is dat hij komend seizoen - of wellicht zelfs al tijdens de huidige jaargang - zijn zoon en Williams-coureur Lance Stroll een stoeltje bij Force India geeft.

Omdat Sergio Pérez in 2019 bij het team lijkt te blijven, moet Ocon vermoedelijk op zoek naar een plek bij een ander team.

"Soms neemt een team niet iemand met meer talent, maar iemand met meer geld", zei Hamilton, zonder daarbij namen te noemen. "Dat is geen goede situatie voor onze sport en daar zouden we een oplossing voor moeten vinden, want iemand met het talent van Esteban hoort in de Formule 1 thuis."

Vettel vindt dat Ocon veel aandacht verdient

Ook Sebastian Vettel, die tweede werd in de kwalificatie, nam het in de persconferentie na afloop op voor Ocon. "In onze wereld werkt het helaas zo dat als er een nieuw talent komt, hij meteen een superheld is."

"Wat later breekt een ander talent door en is dat opeens de superheld. Even daarna is er weer een nieuw talent en is hij de superheld. Die eerste superheld is dan al lang weer vergeten en krijgt niet meer de aandacht die hij verdient en ook niet meer de tijd om te rijpen."

"Maar de waarheid is dat Ocon vandaag P3 heeft gepakt met een auto die daar helemaal niet hoort te staan", zag de Duitser. "Dat verdient veel aandacht, want het is een knappe prestatie."

'Ik werk er elke dag hard voor'

Ocon is het niet gewend om deel te nemen aan persconferenties van de top drie van de kwalificatie en al helemaal niet om complimenten te krijgen van topcoureurs als Hamilton en Vettel.

"Het is heel mooi om dit te horen van twee grote kampioenen", zei de huidige nummer twaalf van de WK-stand bescheiden. "Ik werk er elke dag hard voor om in de toekomst in de Formule 1 te kunnen blijven."

De Normandiër is een protegé van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Hij staat nog onder contract bij de Duitse renstal, die voor komend seizoen zijn coureursduo al rond heeft met Hamilton en Valtteri Bottas.

"Mercedes heeft in het verleden altijd de juiste beslissingen voor mij genomen, ik ga ervan uit dat ze dat nu opnieuw voor me doen", zei Ocon. "Ik concentreer me alleen op het racen. Ik weet nog niet wat ik volgend jaar doe, maar ik heb de overtuiging dat je in de Formule 1 actief blijft als je op de baan goed presteert."

Ocon evenaart zijn beste kwalificatie

Met zijn derde plaats evenaart Ocon de beste kwalificatie van zijn carrière. Ook vorig jaar in Italië reed hij in de regen naar de derde plek.

"In deze omstandigheden zijn de verschillen tussen de teams altijd kleiner. Het is mooi dat ik deze prestatie neerzet na een moeilijke week."

De Fransman kijkt met veel vertrouwen uit naar de race, die zondag om 15.10 uur begint. "Ook toen het droog was, waren we dit weekend erg snel. Dus kom maar op!"