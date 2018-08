Alonso: 'Geen uitdaging om bij Red Bull voor vijfde plek te rijden'

Alonso stopt hij na dit seizoen als Formule 1-coureur, waarmee hij dus niet inging op de vermeende aanbieding van Red Bull-teambaas Horner. Die vroeg volgens Alonso in augustus of de Spanjaard in 2019 de opvolger van Daniel Ricciardo wilde zijn.

"Ze rijden nu rond op plaats vijf, zes of zeven", zei Alonso zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van België in het motorhome van McLaren. "Ze zitten ruim een seconde achter Ferrari en Mercedes. Dat is niet meer de uitdaging die ik zoek. Die ligt nu buiten de Formule 1."

Alonso heeft nog niet de door hem gewenste excuses ontvangen van Horner. Volgens de Spanjaard van McLaren is hij in totaal zes keer benaderd door de Brit om voor het huidige team van Max Verstappen te komen racen. Horner stelt dat dit maar één keer gebeurde. De manager van Alonso had om opheldering gevraagd, maar kreeg vooralsnog geen reactie.

Horner en ook Helmut Marko, die bij Red Bull over de coureurs gaat, spreken het bestaan van een recent aanbod nadrukkelijk tegen. Volgens Horner is de tweevoudig wereldkampioen alleen in 2007 benaderd door de Energydrinkfabrikant.

Niet geschikt voor Red Bull

Horner stelde dat er doorgaans veel politieke spelletjes rondom Alonso hangen en dat hij mede daarom niet geschikt is voor een positie binnen Red Bull.

"Dan vraag ik me af waarom twee van de drie teams waar ik gereden heb, me teruggevraagd hebben", reageerde 37-jarige coureur. Op de vraag waarom zoveel teambazen dan het veld moesten ruimen terwijl Alonso voor hun team reed, reageerde hij gevat: "Dat was gewoon omdat ze oud werden."

Zelfs dit seizoen werd teambaas Eric Boullier nog ontslagen bij McLaren. De Braziliaan Gil de Ferran is zijn opvolger. "Gil is binnenkort ook aan de beurt", grapte de 32-voudig Grand Prix-winnaar.

Renault-motor te langzaam

Alonso had zaterdag een lastige kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij kon in zijn McLaren alleen de beide Williams-coureurs en zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne achter zich houden. Dat was naar verwachting, zo zei hij.

"Onze auto is niet efficiënt en heeft veel luchtweerstand. Daarnaast hebben we de Renault-motor, en die staan op de Red Bulls na allemaal buiten de top tien. We komen echt vermogen tekort."

"En ik zal je vertellen", zei de tweevoudig wereldkampioen, "dat is volgende week op Monza weer een probleem. We moeten even door de zure appel heen bijten."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur en vorig jaar won Lewis Hamilton. Alonso haalde de finish toen niet.