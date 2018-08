Vettel baalt van lege accu's in laatste ronde kwalificatie GP België

"Dat heeft ons te veel gekost, we hadden het veel beter moeten managen", zei de Ferrari-coureur na afloop van de kwalificatie.

Het hybride systeem levert verdeeld over een ronde ongeveer 163 pk extra vermogen en wordt onder meer bijgeladen tijdens het remmen. Vettel moest mede door het gebrek aan paardenkrachten uiteindelijk ruim zeven tienden toegeven op Hamilton.

Ferrari had op het circuit van Spa-Francorchamps ook last van de weersomstandigheden en dat was al de derde keer op rij. In Duitsland gleed Vettel in leidende positie van de baan, terwijl in Hongarije een natte kwalificatie Mercedes de eerste startrij opleverde. "Ook nu hielp het niet", zei Vettel over de regen in de Ardennen.

"Je kunt denk ik wel zeggen dat hiermee ons de pole werd ontnomen, al weet je het natuurlijk nooit zeker", verwees de viervoudig wereldkampioen naar het sterke tempo van de Ferrari's op droog asfalt.

'We hebben er niet alles uitgehaald'

In eerste instantie gingen alle coureurs die deelnamen aan het laatste deel van de kwalificatie nog op slickbanden naar buiten, maar al snel kwam de neerslag. Ferrari nam vervolgens de tijd om de auto van Vettel bij te tanken, wat bijvoorbeeld bij de Red Bull van Verstappen en ook de Ferrari van Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen niet was gebeurd.

"Ik kon daarom doorrijden tot het einde, maar het was erg lastig om een vrije ronde te krijgen", zei Vettel. "Elke keer als ik aan het pushen was, kwam ik weer verkeer tegen. En toen zat ik in de slotronde ook nog met die lege accu's. We hebben er niet alles uitgehaald."

De 31-jarige Vettel is desondanks optimistisch voor de race van zondag, die waarschijnlijk onder droge omstandigheden wordt verreden. "Volgens mij ziet ons tempo er erg goed uit, en je kunt hier goed inhalen. Het wordt een leuke race morgen."

De GP van België begint zondag om 15.10 uur, met Max Verstappen vanaf de zevende plek. Vorig jaar won Hamilton, werd Vettel tweede en viel Verstappen al snel uit.