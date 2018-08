Verstappen niet blij met zevende tijd in kwalificatie GP België

"Ik weet niet eens waar ik start. Zevende ja?", zei Verstappen na een interruptie van de verslaggever voor de camera van Ziggo Sport.

"Niet wat ik wil. Ik moet er in de race het beste van maken. Er staan twee Force India's en een Haas voor me. Die moet ik eerst maar eens zien in te halen. Dat moet normaal gesproken geen probleem zijn, maar het is lastig volgen hier."

Verstappen ging net als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo opvallend genoeg vrij vroeg naar binnen in de allesbeslissende Q3, maar dat kon volgens hem niet anders.

"Ik had geen benzine meer, vandaar dat ik naar binnen moest. Ik had de motor ingesteld op één ronde, waardoor ik daarna op het rechte stuk geen energie meer had. Voor de kwalificatie hadden we op een droge baan gerekend."

Hamilton pakt poleposition

Lewis Hamilton pakte met een zeer fraaie ronde knap poleposition. De regerend wereldkampioen en huidig leider in de WK-stand bleef Ferrari's Sebastian Vettel voor.

Force India verraste door met twee auto's in de top vijf te eindigen. Esteban Ocon legde beslag op de derde plaats en Sergio Perez op de vierde.

De race begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar won Hamilton en viel Verstappen al in de zevende ronde uit op het Circuit Spa-Francorchamps.

Hamilton voert de WK-stand aan met 213 punten, gevolgd door Vettel (189 punten), Räikkönen (146 punten), Bottas (132 punten), Ricciardo (118 punten) en Verstappen (105 punten).