Verstappen betreurt verkeerd uitgepakte gok Red Bull in kwalificatie op Spa

Halverwege Q3 begon het harder te regenen en stuurde Red Bull Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo als eerste de baan op met regenbanden. Het duo had niet genoeg benzine om tot het einde door te rijden.

"Op het moment was het de juiste keuze, maar we hadden pech dat het stopte met regenen", keek Verstappen een uur na de kwalificatie kalm terug. Hij begreep de tactische gok van de teamleiding, hoewel die dus verkeerd uitpakte.

"We waren zelfs het best georganiseerd van alle teams, want we konden het snelst naar regenbanden wisselen toen het nog niet zo heel hard regende. Helaas stopte het ook snel weer met regenen."

Aan het eind van de kwalificatie werd het weer droog en doken Force India-coureurs Esteban Ocon (derde) en Sergio Pérez (vierde) en Romain Grosjean (vijfde) van Haas onder de tijd van Verstappen. Normaal gesproken zijn deze coureurs beduidend trager dan Red Bull.

Verstappen denkt dat hij misschien pole kon pakken

Door de mislukte gok verspeelde Red Bull de kans op een mooie kwalificatieuitslag op Spa-Francorchamps. Onder droge omstandigheden is het team niet opgewassen tegen de topsnelheid van Ferrari en Mercedes, daarom was de regen een ideale mogelijkheid om de topteams wel een keer te verslaan.

"Misschien hadden we pole kunnen pakken.Toen wij op de baan waren, tegelijkertijd met Ferrari, konden we ze aardig bijbenen", was Verstappen van mening.

"Maar ik had meteen door dat we verkeerd gegokt hadden. Toen ik naar binnen moest, merkte ik dat de baan al droger werd. Er waren nog tweeënhalve minuut te gaan, dat was te weinig om nog brandstof bij te vullen."

Hamilton pakt pole voor Vettel

Lewis Hamilton pakte met een zeer fraaie ronde poleposition. De regerend wereldkampioen en huidig WK-leider van Mercedes bleef zijn concurrent Sebastian Vettel van Ferrari voor.

"Een zevende plaats is niet wat ik wil. Ik moet er in de race het beste van maken. Er staan twee Force India's en een Haas voor me. Die moet ik eerst maar eens zien in te halen. Dat moet normaal gesproken geen probleem zijn, maar het is lastig volgen hier", aldus Verstappen.

"We hebben een redelijke topsnelheid. Niet goed genoeg om het Ferrari en Mercedes echt moeilijk te maken, maar we gaan ons best doen.".

De race begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar won Hamilton en viel Verstappen tot teleurstelling van de tienduizenden fans al in de zevende ronde uit op zijn thuiscircuit.