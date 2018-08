Verstappen rijdt zevende tijd in natte kwalificatie GP België, Hamilton op pole

De twintigjarige Verstappen kwam tot een tijd van 2.02,849. Daarmee gaf de Red Bull Racing-coureur ruim vier seconden toe op Hamilton, die in zijn Mercedes met 1.58,179 de snelste tijd realiseerde.

In het eerste deel van de kwalificatie was het nog droog, maar aan het einde van de tweede sessie begon het licht te regenen. In Q3 kwam het water met bakken uit de hemel waardoor het circuit kletsnat werd.

Verstappen reed zijn tijd in de laatste sessie al vrij vroeg en ging in de laatste minuten vanwege een tekort aan bezine niet meer naar buiten. Meerdere coureurs verlieten in de slotfase nog wel de pits en doken onder de tijd van de Nederlander.

Hamilton was ruim zeven tienden sneller dan Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari met 1.58,905 de tweede tijd op de klokken bracht. Force India-coureur Esteban Ocon zorgde voor een flinke verrassing door met 2.01,851 de derde tijd voor zich op te eisen.

Ocons teamgenoot Sergio Pérez liet de vierde tijd noteren. Eerder deze week maakte Force India bekend dat het vanaf de GP van België verdergaat als Racing Point Force India, waardoor het team de dit seizoen vergaarde punten in de strijd om de constructeurstitel kwijtraakt.

Verstappen laat Ricciardo wel achter zich

Verstappen moest ook Haas-rijder Romain Grosjean en Ferrari-coureur Kimi Räikkönen voor zich dulden in de kwalificatie. De Limburger liet wel zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen (Haas) achter zich.

Valtteri Bottas zette in Q3 weliswaar geen tijd neer, maar hij begint de race sowieso vanaf de laatste plek. De Fin kreeg een gridstraf, omdat hij verschillende onderdelen van zijn motor heeft laten vervangen.

Voor Renault-coureur Carlos Sainz was de kwalificatie al na de eerste sessie voorbij. Ook voor McLaren-rijders Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne en Williams-coureurs Sergey Sirotkin en Lance Stroll viel het doek in Q1.

Na de tweede sessie haakten Pierre Gasly, Brendon Hartley (beiden Toro Rosso), Charles Leclerc, Marcus Ericsson (beiden Sauber) en Renault-coureur Nico Hülkenberg af. Hülkenberg zette geen tijd neer in Q2.

GP België eerste race na zomerstop

De race gaat zondag om 15.00 uur van start. De Grand Prix van België is de eerste GP na een zomerstop van een aantal weken. Het komende half jaar wordt er ook nog gereden in Italië, Singapore, Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.

Hamilton voert de WK-stand aan met 213 punten, gevolgd door Vettel (189 punten), Räikkönen (146 punten), Bottas (132 punten), Ricciardo (118 punten) en Verstappen (105 punten).