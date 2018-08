Verstappen krijgt bij GP Italië mogelijk gewenste motorupgrade van Renault

Dit weekend van de Grand Prix van België besluiten Red Bull en Renault of de nieuwe motor volgende week geplaatst wordt. "We moeten daar deze dagen over praten", zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. "De update kan in Monza al uitgevoerd worden."

Als Red Bull besluit de update door te voeren, moet zowel Verstappen als teamgenoot Daniel Ricciardo een gridstraf incasseren. Beide coureurs gebruikten dit jaar al het maximale aantal van drie motoren.

"Red Bull moet de afweging maken tussen het betrouwbaarheidsrisico en de verbetering in prestatie", aldus Abiteboul. "Die discussie gaan we graag aan in een open sfeer die past bij een goede samenwerking."

Daarmee doelt de Fransman op de aanstaande scheiding van Renault en Red Bull. Komende winter komt er na twaalf jaar een einde aan de samenwerking, omdat Red Bull voor de komende twee seizoenen een motordeal met Honda heeft gesloten.

De teambaas van Renault weerspreekt dat dit besluit ten koste gaat van de huidige samenwerking. "Om eerlijk te zijn is er helemaal niets veranderd. We hebben 11,5 jaar goed samengewerkt en dat willen we de komende zes maanden niet verpesten."

"Red Bull is nog altijd in de positie om goede resultaten neer te zetten en misschien zelfs races te winnen. Dat hebben ze dit jaar al eerder gedaan, dus waarom niet nog een paar?"

Horner twijfelt niet aan prestaties Ricciardo

Bij de laatste race voor het zomerreces uitten Verstappen en teambaas Christian Horner van Red Bull nog hun frustratie over het uitblijven van ontwikkeling bij de Renault-motor. "We betalen voor A-kwaliteit, maar dat krijgen we niet", zeiden de twee nadat Verstappen in Hongarije met een motorprobleem uitviel.

Horner hield zich vier weken later op de vlakte over de relatie met Renault. "Het is de gewone gang van zaken. We hebben nog negen races te gaan met elkaar en proberen elke keer het best mogelijke resultaat te behalen."

Hoewel Horner hem graag had behouden, vertrekt Ricciardo komende winter uitgerekend naar Renault. "Ik heb deze week met hem over het komende half jaar gesproken. Ik heb hem verteld dat dezelfde regels en behandeling van toepassing zijn als de afgelopen 4,5 jaar."

"We willen gewoon zo goed mogelijk presteren tot het eind van het seizoen en ik twijfel er niet aan dat Daniel dat zal doen. Natuurlijk zal hij wel wat minder tijd in de simulator krijgen met het oog op 2019. Maar verder verandert er niets."

Red Bull verwacht weinig van races in België en Italië

Renault-coureurs Nico Hülkenberg en Carlos Sainz krijgen in België al een motorupdate, evenals de topteams Ferrari en Mercedes. "De komende twee races worden erg moeilijk voor ons", zegt Horner dan ook.

Net als in Spa draait het op Monza vooral om de topsnelheid. Ten opzichte van Ferrari en Mercedes komt Red Bull daar tekort.

"In België weet je het nooit omdat het weer onvoorspelbaar is, maar normaal gesproken hebben Ferrari en Mercedes dit en volgend weekend de bovenhand. Hopelijk kunnen we het ze later dit jaar nog wel lastig maken, bijvoorbeeld in Singapore en Mexico."

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur. Zaterdag om 15.00 uur is de kwalificatie op Spa-Francorchamps.