Lange rechte stukken op Spa gaan voor Verstappen 'beetje beter dan verwacht'

"Na de eerste training is er nog moeilijk iets zinnigs te zeggen, want niemand gaat dan tot het uiterste. De tweede training geeft al een betere indicatie", zegt Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps. "We staan waar we verwacht hadden te staan. Misschien zelfs een beetje beter dan verwacht."

In de eerste sessie klokte Verstappen 1.44,509 en noteerde daarmee de tweede tijd achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel die vijftien honderdsten sneller was. 's Middags verbeterde Verstappen zich tot 1.44,046, maar was het gat met de snelste tijd van Kimi Räikkönen (eveneens Ferrari) gegroeid tot 69 honderdsten.

"Deze baan is nu eenmaal niet ideaal voor ons", doelt Verstappen op de lange rechte stukken. "We moeten realistisch blijven, we komen gewoon power tekort."

Al ging het juist in de eerste sector met het langste rechte stuk beter dan verwacht voor Verstappen. Daar gaf hij slechts zes tienden toe op Räikkönen. In de derde sector met onder meer de flauwe bocht Blanchimont had de coureur van Red Bull zelfs de snelste tijd van iedereen in handen.

Dat ging wel ten koste van de bochtige tweede sector, waar Red Bull verwacht had de sterkste zijn. Op dit deel was opmerkelijk genoeg Mercedes-coureur Lewis Hamilton de snelste van het veld.

Red Bull wil achtervleugel nog optimaliseren

De verklaring daarvoor was de kleine achtervleugel waarmee de Red Bulls rondreden. Die gaven de auto weinig downforce in de tweede sector, maar wel wat meer snelheid in de eerste en derde sector.

"Met onze achtervleugel waren we in de derde sector erg snel, maar daardoor verloren we ook wat snelheid in de tweede sector", beaamt Verstappen. Zaterdag tijdens de derde training die om 12.00 uur begint, kan het team nog wat sleutelen aan de achtervleugel.

"We denken dat we nog steeds iets kunnen verbeteren aan de auto en proberen de achtervleugel nog te optimaliseren", aldus de twintigjarige Nederlander. "Dat zal ons geen poleposition opleveren, maar we hopen dat we dichterbij kunnen komen. We proberen het maximale eruit te halen, dat is niet makkelijk met ons materiaal, maar we doen ons best."

'Realistisch gezien worden we vijfde en zesde'

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie. "Realistisch gezien worden we vijfde en zesde", zegt Verstappen, die bij regen mogelijk meer perspectief heeft. Vooral op zaterdag wordt er flink wat neerslag voorspeld in de Ardennen.

Doordat Mercedes-coureur Valtteri Bottas wegens een motorupdate een gridstraf krijgt, zullen de Red Bulls in ieder geval een plekje opschuiven op de startgrid. "In de race kan er altijd wat gebeuren. We zullen er dichtbij zitten en als er vooraan iets misgaat, slaan we toe", blikt Verstappen hoopvol vooruit.

Op het circuit waren vrijdag al tienduizenden Nederlandse fans aanwezig. "Goed om al die fans te zien", zegt Verstappen. "Je ziet vanuit de auto veel Nederlandse vlaggen en oranje rook. Morgen en zondag zullen er nog meer zijn."

Het Grand Prix-weekend gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), waarna zondag de race (15.10 uur) op het programma staat. Verstappen deed het in zijn geboorteland nooit beter dan zijn achtste plaats van 2015.