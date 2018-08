Verstappen rijdt vierde tijd in tweede vrije training GP België

Verstappen liet op het circuit van Spa-Francorchamps 1.44,046 noteren. Daarmee gaf de coureur van Red Bull Racing bijna zeven tienden toe op de snelste tijd van Räikkönen (1.43,355).

De Limburger moest ook Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (1.43,523) en Valtteri Bottas (1.43,803) voor zich dulden. Hij hield Ferrari-rijder Sebastian Vettel (1.44,129) en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (1.44,250) wel achter zich.

In de eerste vrije training kon Ricciardo door een probleem met zijn Renault-motor alleen in de laatste paar minuten in actie komen. De Australiër kwam in de tweede sessie tot 31 rondes.

De twintigjarige Verstappen was een kleine halve seconde sneller dan in de eerste vrije training, waarin hij achter Vettel de tweede tijd neerzette. Alle coureurs in de top zes van de tweede vrije training reden hun snelste tijd op supersofts.

Bottas begint race vanuit achterhoede

Het Grand Prix-weekend gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), waarna zondag de race (15.10 uur) op het programma staat.

Bottas begint de race vanuit de achterhoede. De Fin kreeg een gridstraf, omdat hij verschillende onderdelen van zijn motor laat vervangen.

Hamilton voert de WK-stand aan met 213 punten, gevolgd door Vettel (189 punten), Räikkönen (146 punten), Bottas (132 punten), Ricciardo (118 punten) en Verstappen (105 punten).

De Grand Prix van België is de eerste race na een zomerstop van een aantal weken. Het komende half jaar wordt er ook nog gereden in Italië, Singapore, Rusland, Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.