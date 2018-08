Horner ontkent dat Red Bull Alonso deze maand contract aanbood

"Hij is een geweldige coureur, maar Red Bull heeft een duidelijke strategie. We geven jonge talenten uit de Red Bull-pool de kans", zegt Horner vrijdag op een persconferentie voor de Grand Prix van België.

"Alonso past niet in dat plaatje", doelt de Brit op de leeftijd van de 37-jarige Spanjaard. De tweevoudig wereldkampioen had eerder op de dag nog excuses van Red Bull geëist.

Volgens Alonso, die onlangs bekendmaakte dat hij aan het einde van het jaar de Formule 1 verlaat, heeft hij zes keer in zijn lange carrière een contractaanbieding van Red Bull ontvangen. "Dat was in 2007, 2009, 2011, 2013 en twee keer dit jaar. De eerste keer was in Monaco en daarna nog in augustus", zegt Alonso tegen Motorsport.

'Liberty Media wilde Alonso graag in snelle auto zien'

De Spanjaard beweert dat Red Bull hem deze maand wilde vastleggen als opvolger van Daniel Ricciardo, die komend jaar voor Renault gaat rijden. Maar volgens Horner werd Alonso juist aangeboden bij Red Bull.

"Flavio (Briatore, de manager van Alonso, red.) heeft ons benaderd en ook Liberty Media (eigenaar Formule 1, red.) heeft gevraagd of we geïnteresseerd waren in Fernando. Ze wilden hem graag behouden voor de sport, omdat hij een grote naam heeft die van toegevoegde waarde is. Liberty Media had Fernando komend jaar graag in een snelle auto gezien."

De Brit kon niet ontkennen dat Red Bull Alonso ooit een contract aangeboden heeft. "Maar dat was al in 2007." Alonso koos er toen voor om McLaren te verlaten en terug te keren naar Renault.

Alonso krijgt geen publiekelijke excuses van Horner

Alonso was vooral boos over eerdere opmerkingen in de media van Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko, die zeiden dat de coureur bij elk team waar hij reed voor chaos zorgde en een moeilijk karakter heeft om mee samen te werken.

"Ten eerste hebben ze nooit met mij gewerkt. En ten tweede hebben ze me de afgelopen jaren zes keer benaderd", aldus Alonso. "Nu beweren ze opeens dat ze loyaal zijn aan hun juniorenprogramma en geloven in hun talenten."

"Ik heb Christian gemaild na zijn uitspraken en hij heeft per mail zijn excuses aangeboden. Ik hoop dat hij dat dit weekend ook publiekelijk zal doen."

Die excuses kwamen er vrijdag niet tijdens de persconferentie. Red Bull legde eerder deze week de 22-jarige Pierre Gasly vast als opvolger van Ricciardo. De Fransman is al jarenlang onderdeel van de Red Bull-opleiding en debuteerde een jaar geleden bij Toro Rosso in de Formule 1.