Hamilton heeft respect voor 'dapper' besluit Ricciardo om Red Bull te verlaten

"Ik ben erg blij voor hem. Het is dapper om een beslissing te nemen die buiten de gebaande paden ligt", zegt Hamilton op Circuit Spa-Francorchamps waar zondag de Grand Prix van België wordt verreden.

"Iedereen zal er een mening over hebben. We weten niet hoe het volgend jaar bij Renault zal gaan, maar het is een spannende periode voor hem."

Ricciardo zei eerder al te hopen op een 'Hamilton-scenario'. De Brit stapte vijf jaar geleden van het toenmalige topteam McLaren over naar Mercedes, een renstal in opkomst. Die keuze pakte bijzonder goed uit, want met het Duitse team pakte Hamilton wereldtitels in 2014, 2015 en 2017 en gaat hij ook dit jaar aan de leiding van de WK-stand.

"Natuurlijk lijkt zijn positie nu op die van mij destijds", erkent Hamilton. "Al weet ik niet waarom hij die beslissing heeft gemaakt, ik ken de redenen achter zijn keuze niet."

Toch denkt Hamilton dat een nieuwe omgeving Ricciardo goed zal doen. "Veel mensen zijn bang voor veranderingen in het leven. Daardoor blijven ze zitten waar ze zijn en komen ze vast te zitten in een omgeving die niet de meest gelukkige is."

"Het is cool om te zien dat Daniel iets anders wil proberen. Het kan goed of slecht uitpakken, maar hij durft in elk geval het risico te nemen."

Keuze voor Renault leverde Ricciardo slapeloze nachten op

Ricciardo reed tien jaar lang bij Red Bull en zusterteam Toro Rosso. De teamgenoot van Max Verstappen neemt in België tijdens een persconferentie uitgebreid de tijd om de reden achter zijn besluit toe te lichten.

Het was bepaald geen gemakkelijke keuze voor de 29-jarige Australiër om Red Bull te verruilen voor een team dat hij dit jaar vaak op een ronde zet. "Ik heb het gevoel dat ik op een punt in mijn carrière ben aanbeland waar ik verandering nodig heb. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging."

"Hoe ik het nu zeg klinkt het heel eenvoudig, maar dat was het bepaald niet", benadrukt Ricciardo. "Het heeft me enkele slapeloze nachten opgeleverd, maar sinds ik mijn keuze gemaakt heb, voel ik me erg comfortabel."

Ricciardo nam bijna een jaar de tijd om tot zijn besluit te komen. "Nadat het contract van Verstappen verlengd werd (oktober vorig jaar, red.) is de spotlight op mij komen te staan. Ik heb duidelijk mijn tijd genomen en het was absoluut geen makkelijke beslissing."

Geld, Honda en Verstappen geen factor voor Ricciardo

De coureur beweert dat het gevoel dat hij een nieuwe omgeving nodig heeft de belangrijkste reden achter zijn keuze voor Renault is. Geld, de onzekerheid over de nieuwe Honda-motor van Red Bull en een mogelijke rol van tweede coureur achter Verstappen bij het team speelden geen rol voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

"Heel eerlijk: er was maar een hoofdreden voor mij om te vertrekken en dat is het gevoel dat ik een nieuwe uitdaging zoek. Ik heb tien geweldige jaren bij Red Bull en Toro Rosso gehad, maar nu is het tijd voor iets anders."

Het racen voor Red Bull is een routine geworden voor Ricciardo, en dat wil hij doorbreken. "Als coureur hebben we natuurlijk geen 9-tot-5-baan en we gaan niet elke dag naar hetzelfde kantoor. Maar ik doe nu al wel tien jaar op rij elke keer min of meer hetzelfde."

"Door die routine kreeg ik het gevoel dat mijn plezier in de sport iets minder werd. Ik heb veel over mezelf nagedacht de laatste tijd en denk dat ik met de stap naar Renault zorg voor een frisse start."

Ricciardo verwacht snelle progressie bij Renault

De keuze voor Renault is opmerkelijk, omdat teamgenoot Verstappen en teambaas Christian Horner de laatste maanden hun onvrede over de motor van het Franse bedrijf hebben geuit. Volgens hen is het gebrek aan vermogen in de krachtbron de voornaamste reden dat Red Bull ook dit jaar de concurrentiestrijd met Mercedes en Ferrari niet aankan.

Ricciardo heeft wél vertrouwen in Renault. "Ik heb echt goede voortekenen gezien bij de presentatie. De plannen voor de korte en middellange termijn zijn erg bemoedigend."

"De vooruitgang die Renault de afgelopen twee jaar gemaakt heeft is veelbelovend, net als de ontwikkelingen in de fabriek. De manier waarop het team met de financiën omgaat, toont aan dat ze willen winnen en zo snel mogelijk tot de top willen behoren."

Ricciardo weet dat hij bij het Franse team in het beste geval even geduld moet hebben voordat hij om de winst kan strijden. "Wat me bevalt is dat ze heel eerlijk zijn. Volgend jaar zullen we de eerste race in Melbourne echt nog niet gaan winnen, hoe graag ik dat ook zou willen."

"Maar de realiteit is dat we een proces ingaan. En in dat proces kan erg snel progressie worden geboekt."