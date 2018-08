Alonso beweert 'aantal keer' benaderd te zijn door Red Bull

"Ik heb dit jaar een aantal keer een aanbieding gekregen van een van de drie topteams. Of het Red Bull was? Ja'', zei de 37-jarige Alonso donderdag tegen Sky Sports op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zondag de Grand Prix van België wordt verreden

Volgens de coureur van McLaren zocht Red Bull contact met hem kort nadat de Australiër Ricciardo begin deze maand zijn verrassende overstap komend jaar naar Renault had aangekondigd.

Alonso liet niet veel later weten dat hij de koningsklasse van de autosport na dit seizoen voor gezien houdt.

"Het was niet het moment voor mij om het avontuur bij Red Bull aan te gaan", stelde de tweevoudig wereldkampioen donderdag. "Op dit moment zorgt de Formule 1 niet voor de uitdagingen die ik zoek."

Red Bull ontkent contact met Alonso

Red Bull heeft altijd ontkend dat het team contact heeft gezocht met Alonso. Helmut Marko, de topadviseur van de Oostenrijkers, vertelde eerder deze week aan Red Bulls tv-zender Servus TV dat Alonso "niet past" bij zijn renstal.

"We hebben in 2007 en 2008 met hem onderhandeld, maar dat ging niet soepel. Als je naar zijn geschiedenis kijkt bij McLaren en Ferrari, zie je dat het altijd een onemanshow was."

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde enkele weken geleden dat hij Alonso niet zag als een kandidaat voor de opvolging van Ricciardo.

"Ik heb enorm veel respect voor Fernando, hij is een fantastische coureur, maar overal waar hij komt heeft hij de neiging om een beetje chaos te veroorzaken. Ik weet niet of het voor ons team goed zou zijn als Fernando erbij zou komen. We investeren liever in jongeren dan in een rijder die duidelijk aan het einde van zijn loopbaan zit.''

Verstappen krijgt komend jaar de Fransman Pierre Gasly (22) als teamgenoot bij Red Bull.