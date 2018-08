Force India gaat verder als nieuw team en raakt WK-punten kwijt

"We zijn heel blij dat de situatie rondom Racing Point Force India is opgelost en dat het team blijft racen in de Formule 1", meldt F1-baas Chase Carey donderdag in een persbericht van autosportfederatie FIA.

De coureurs van het team, de Mexicaan Sergio Pérez en de Fransman Esteban Ocon, hebben dit seizoen samen 59 punten behaald. Die raakt het team kwijt. De coureurs zelf behouden hun punten in het individuele WK-klassement. Pérez heeft 30 punten en Ocon 29.

Het team, dat zesde stond in het WK voor constructeurs, zal de punten die de coureurs in de resterende negen races pakken, wel mogen behouden.

Otmar Szafnauer is aangesteld als teambaas van Racing Point Force India. De geboren Roemeen, die al de algemeen directeur was bij Sahara Force India, is in die functie de opvolger van Vijay Mallya, de voormalig eigenaar van het team.

Miljardair Lawrence Stroll is nieuwe eigenaar van team

Force India werd begin augustus overgenomen door een groep investeerders onder aanvoering van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Diens zoon Lance Stroll racet voor Williams.

Die overname was nodig omdat het team in grote financiële problemen was geraakt. Force India werd eind juli door een rechter in Londen onder curatele gesteld, omdat het team zijn schulden niet kon betalen. Onder andere Pérez en Mercedes, de motorleverancier van het team, zouden nog recht hebben op enkele miljoenen euro's.

Onder de schuldeisers zijn ook dertien banken uit India. Zij hebben via een curator beslaggelegd op de racelicentie van Force India. De nieuwe eigenaar Lawrence Stroll heeft daardoor wel het personeel en het materiaal van het team overgenomen, maar niet de licentie.

Het was daarom onzeker of Pérez en Ocon dit weekend mee konden doen aan de Grand Prix van België, maar dat gevaar is nu geweken omdat de FIA de aanvraag van een nieuwe licentie heeft goedgekeurd.

"Ik ben heel blij dat er een positieve uitkomst is voor Racing Point Force India", aldus FIA-president Jean Todt. "De toekomst van al het personeel is veiliggesteld en we hebben ook in het tweede deel van het seizoen een eerlijke competitie."