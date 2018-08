Stroll doet nog geheimzinnig over transfer naar vaders Force India

Miljardair Lawrence Stroll betaalt miljoenen voor het huidige stoeltje van zijn zoon bij Williams, waardoor de Canadees daar nu aan zijn tweede seizoen bezig is. Nu die miljoenen verschuiven naar het huidige Force India, is het haast ondenkbaar dat de jonge coureur niet mee verhuist.

Lance Stroll wilde daar tijdens de persconferentie nog niet in meegaan. "Voor nu focus ik me op deze race en dan zien we wel wat de toekomst brengt", hield de Canadees zich op de vlakte.

Stroll stelde gecommitteerd te zijn aan Williams. "Ik heb daar een contract en we hebben mooie dingen beleefd, dus voor nu wil ik Force India alleen nog maar verslaan." Een tussentijdse overstap in 2018 sloot hij echter niet uit. "Garanties zijn er niet", reageerde hij op de vraag of hij het seizoen uit gaat rijden voor Williams.

'Mijn vader heeft vierhonderd banen gered'

Force India kwam onlangs in de financiële problemen, onder meer doordat de Indiase eigenaar Vijay Mallya diverse schuldeisers heeft. Dat betreft onder andere coureur Sergio Pérez, motorleverancier Mercedes, maar bijvoorbeeld ook een reeks Indiase banken.

Door de overname door Lawrence Stroll zijn de financiële problemen voorlopig opgelost. Donderdagavond werd bovendien bekend dat FIA de aanvraag van een nieuwe licentie heeft goedgekeurd. Het team kan daardoor onder een nieuwe naam - Racing Point Force India - meedoen aan de GP van België.

"Mijn vader heeft de banen van vierhonderd medewerkers gered", zei Lance Stroll trots. "Maar hij is vooral een zakenman en zag een mooie financiële kans. Het is een team met veel potentie en dat wil hij verder uitbouwen."

Daarbij is ook vrijwel zeker een rol voor de negentienjarige Canadees weggelegd, al deed die daar zelf dus nog geheimzinnig over. "We zien wel wat mijn vader besluit. Hij is een aardige vent, dus ik hoop dat hij voor mij kiest", grapte de coureur van Williams.

De eerste vrije trainingen in België beginnen vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur. Zaterdag om 12.00 uur start de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.