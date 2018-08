Ferrari komt met motorupdate in België, Mercedes twijfelt nog

"We besluiten morgenvroeg of we de nieuwe motor gaan gebruiken", aldus Bottas donderdag op Spa-Francorchamps. "Dit circuit leent zich wel het best om dat te doen, want er zijn hier veel mogelijkheden om in te halen."

De Finse coureur krijgt bij een motorwissel een gridstraf, omdat het dan zijn vierde krachtbron van het seizoen zou zijn. Zijn teamgenoot Hamilton is toe aan zijn derde motor en kan nog ongestraft wisselen.

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen zullen in België eveneens hun derde motor van het seizoen gebruiken en kunnen dat ook ongestraft doen.

Hamilton verwacht veel impact van upgrades

Met nog negen races te gaan kunnen de motorupgrades wel eens cruciaal worden in de WK-strijd. Hamilton gaat aan de leiding met 213 punten, gevolgd door Vettel (189 punten), Räikkönen (146) en Bottas (132).

"Als we een nieuwe motor nemen, dan willen we zeker zijn dat de verbetering zo groot is dat het de gridstraf waard is", stelt Bottas. "Al blijft het natuurlijk altijd afwachten hoeveel sneller de auto in de praktijk wordt van de upgrade."

Hamilton verwacht dat een nieuwe motor een groot verschil kan maken. "Een update kan veel impact hebben. Na de GP van Oostenrijk zagen we dat Ferrari een stuk sneller was", doelt de Brit op de nieuwe vloer die het Italiaanse team sindsdien gebruikt.

Ferrari blijft veranderingen doorvoeren

Het blijft bij Ferrari de rest van dit seizoen niet bij de motorupgrade in Spa, weet Vettel nu al. "We moeten vanaf nu overal echt snel zijn. En daarom blijven we steeds veranderingen aanbrengen."

"In België hebben we ook weer enkele nieuwe onderdelen, waaronder een motorupgrade", zegt de Duitser. "We zullen zondag zien wat het ons brengt."

Vettel hoopt dat de updates Ferrari aan de eerste wereldtitel bij de constructeurs sinds 2008 kunnen helpen. De laatste keer dat een Ferrari-coureur wereldkampioen werd, is nog een jaar langer geleden. De toen net 28-jarige Räikkönen pakte in 2007 de wereldtitel.

"Ferrari is altijd een speciaal team geweest en ze willen heel graag wereldkampioen worden omdat het al zo lang geleden is", beseft Hamilton. "Wij zijn de laatste jaren erg succesvol geweest, maar ook wij willen dit jaar erg graag de titel pakken."

De eerste trainingen op Spa-Francorchamps beginnen vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur. Zaterdag om 12.00 uur start de derde oefensessie, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race start zondag om 15.10 uur.