Vettel rekent erop dat Ferrari auto beter ontwikkelt dan Mercedes

Als reden voor zijn optimisme geeft Vettel het ontwikkelingstempo van Ferrari op. Het Italiaanse topteam staat er met negen races te gaan goed voor wat betreft de snelheid, al wordt dat potentieel niet altijd benut. Hamilton staat na overwinningen in Duitsland en Hongarije op 213 punten, Vettel heeft er 189.

"Vorig jaar stond ik inderdaad veertien punten voor op Hamilton op dit moment in het kampioenschap", blikte de viervoudig wereldkampioen terug op Spa-Francorchamps. "Maar als ik kijk naar hoe we Mercedes dit jaar kunnen bijbenen qua ontwikkeling van de auto ben ik nu positiever."

"We hebben echt een snelle auto", benadrukte Vettel. "Voor de zomer aanbrak was Mercedes denk ik sneller, maar dat hebben we om kunnen keren."

De Duitser won tot nu toe vier races dit seizoen, tegenover vijf van zijn grote concurrent Hamilton. "Op sommige circuits waren wij sneller, maar wonnen zij, zoals in Hongarije. Op andere circuits was het omgekeerd", vatte Vettel samen.

In Hongarije viel een voorspelde zege van Ferrari letterlijk in het water toen Mercedes tijdens een kletsnatte kwalificatie de eerste startrij kon veroveren. In Duitsland crashte Vettel zelf in leidende positie uit de race.

'Het is nu ongeveer gelijk tussen ons en Mercedes'

Vettel weet wat er nodig is om Hamilton het leven zuur te kunnen maken. "We moeten vanaf nu overal echt snel zijn. En daarom blijven we steeds veranderingen aanbrengen. Hier hebben we ook weer de nodige nieuwe onderdelen, waaronder een nieuwe motorupgrade."

In het verleden trok Ferrari regelmatig aan het kortste eind als het om het verbeteren van de auto ging door het seizoen heen. In 2017 kampte de Scuderia bovendien met betrouwbaarheidsproblemen en was Mercedes bijvoorbeeld in de slotrace een maatje te groot.

Vettel verwacht geen soortgelijk scenario in de titelstrijd van dit jaar. "Vorig jaar stonden we er echt slechter voor. Het is nu ongeveer gelijk tussen ons en Mercedes."

De Grand Prix van België wordt zondag om 15.10 uur verreden. Een dag eerder staat om 15.00 uur de kwalificatie op het programma.