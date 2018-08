Komst Ricciardo legt volgens Hülkenberg druk op Renault

"Ik was niet zo verrast als jullie toen het bekend werd gemaakt", zei Hülkenberg donderdag met een knipoog tijdens een persmoment op Spa-Francorchamps. "Maar ik was wel blij toen ik hoorde dat het rond was. Een coureur met deze ervaring kan alleen maar goed zijn voor het team."

Ricciardo koos tijdens de zomerstop verrassend voor een switch naar Renault, terwijl bijna niemand, inclusief de teamleiding van Red Bull zelf, dat zag aankomen. Na vijf seizoenen bij het Oostenrijkse team zoekt hij bij Renault naar een nieuwe uitdaging.

Hülkenbergs palmares is leeg vergeleken met die van Ricciardo. "Ik weet dat ik aan de bak zal moeten, maar het is een mooie uitdaging", verwees de Duitser naar de zeven overwinningen van de Australiër. Zelf moet hij na 147 Grand Prix-starts zijn eerste podiumplaats nog pakken.

"Ik hoop dat Ricciardo wat van zijn kennis van Red Bull, een winnend team, mee kan nemen naar ons. Want er is nog een flink gat te dichten naar de top drie. Zelfs Red Bull, dat toch met dezelfde motor rijdt als wij, is voorlopig echt nog uit zicht."

Goed moment

Daarom was de verbazing ook groot toen bekend werd dat Ricciardo een gevestigd topteam verlaat voor het in opbouw zijnde Renault-team.

"Ik weet niet wat zijn beweegredenen zijn geweest", hield Hülkenberg zich op de vlakte. "We zijn een team dat op weg is naar succes en ik kan me voorstellen dat dit een goed moment was voor hem om in te stappen."

Het is voor Renault juist een goed moment om een stap te zetten in de ontwikkeling, vindt de coureur uit Emmerich. "Je haalt wel iemand binnen die gewend is om met een auto te rijden die kan winnen. Dat legt druk op onze technische afdeling."

Gridstraf door motorwissel

Over de kansen op een mooi resultaat zondag tijdens de Belgische Grand Prix was Hülkenberg minder positief. "We gaan een vierde motorwissel doen, dus dat betekent dat ik achteraan start. Daarmee wordt het erg lastig om een mooie puntenfinish te pakken. Ik had het liever op een ander moment gedaan, maar het is niet anders."

Renault staat momenteel vierde in de WK stand voor constructeurs, met 88 punten. Dat zijn er 141 minder dan Red Bull en 263 minder dan leider Mercedes

De Belgische Grand Prix start zondagmiddag om 15.10 uur. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur.