Verstappen ziet strijd met Ferrari en Mercedes rest van dit jaar somber in

Red Bull gebruikt vanaf komend weekend een nieuwe soort benzine. "Maar dat gaat het verschil niet maken, hoor", zegt de Limburger donderdag resoluut op de persconferentie voor de Grand Prix van België.

"Natuurlijk, iedere verbetering is mooi meegenomen, alle kleine beetjes helpen. Maar we hebben veel meer nodig om Ferrari en Mercedes uit te kunnen dagen", stelt de twintigjarige coureur. "Vooral als het om de snelheid van de motor gaat."

Red Bull wist dit seizoen weliswaar drie races te winnen met Daniel Ricciardo (China en Monaco) en Verstappen (Oostenrijk), maar qua topsnelheid zijn de andere twee topteams een maatje te groot. Verstappen wilde zijn teleurstelling daarover op de eerste dag na de vier weken lange zomerpauze niet verbergen.

"We moeten het uiterste geven, maar voorlopig krijgen we geen motorupdates. Laten we zien waar ze nog mee komen", aldus Verstappen.

Bovendien wordt het gat eerder groter dan kleiner, want Ferrari zal op Spa-Francorchamps opnieuw een motorupdate doorvoeren. Mercedes besluit vrijdagochtend of Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een vernieuwde motor krijgen, maar daar heeft het wel alle schijn van.

Verstappen hoopt dat Renault nog iets kan verbeteren

Bij Red Bull is er nog geen upgrade aanstaande. Zowel Verstappen als teambaas Christian Horner benadrukte na de uitvalbeurt van de Limburger bij de laatste race voor de zomerstop dat het team veel geld betaalt en daar geen A-kwaliteit voor terugkrijgt.

Verstappen rijdt zondag in België desondanks met een motor met dezelfde specificaties als de krachtbron die in Boedapest tot zijn woede de geest gaf.

"Ik had in Hongarije niet zo mogen vloeken", zegt Verstappen een kleine vier weken later. "Maar laten we hopen dat Renault nog iets kan verbeteren dit seizoen en dat we nog een race kunnen winnen."

Na twaalf jaar komt er komende winter een einde aan de samenwerking tussen Red Bull en Renault. Vanaf volgend seizoen maakt de Oostenrijkse renstal gebruik van Honda-motoren.

Nog negen races voor samenwerking Red Bull-Renault

Er zijn dit seizoen nog negen races te gaan waarin Red Bull op Renault is aangewezen, te beginnen zondag op Spa-Francorchamps. Op het snelle circuit zullen Ferrari en Mercedes naar verwachting beter zijn dan het team van Verstappen.

Op papier liggen de grootste kansen voor Red Bull in het restant van het jaar op het stratencircuit van Singapore en het bochtige circuit in Mexico, waar Verstappen vorig jaar wist te winnen.

De eerste vrije trainingen in België beginnen vrijdag om 11.00 uur en 15.00 uur. Zaterdag om 12.00 uur start de derde traning, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.