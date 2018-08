Perez en Ocon weten nog niet of Force India seizoen kan afmaken

Begin deze maand werd bekend dat Force India wordt overgenomen door de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll. Mogelijk verandert het team dit jaar al van naam en moet Ocon plaatsmaken voor de jonge Canadees die momenteel voor Williams rijdt.

"Ik weet niet veel meer dan wat jullie weten", zei Perez donderdag op het circuit van Spa-Francorchamps. "Ik ben hier om te racen."

Volgens sommige media zou het zelfs onzeker zijn of Force India dit weekend van start kan gaan in de Belgische Grand Prix. Een ander gerucht is dat Stroll vanaf volgende week in Italië een van de coureurs van het team wordt.

"Er zullen altijd geruchten zijn, maar daar kan ik niet telkens op ingaan", zegt Ocon. "We zien het wel wanneer er meer duidelijkheid komt. Het is in ieder geval mijn doel om in de Formule 1 actief te blijven."

Nieuwe eigenaar heeft licentie niet overgenomen

Kort voor de Grand Prix van Hongarije sleepte Perez zijn eigen team voor de rechter. De Mexicaan heeft nog miljoenen te goed van zijn werkgever, net als Mercedes, dat de motorleverancier van het Indiase team is.

Dertien banken in India zijn ook schuldeiser van de oude eigenaar Vijay Mallya en hebben via een curator beslaggelegd op de racelicentie.

De nieuwe eigenaar Lawrence Stroll heeft daardoor wel het personeel en het materiaal van het team overgenomen, maar niet de licentie. Het team zou op een andere licentie het seizoen voort kunnen zetten.

Perez ziet toekomst zonnig tegemoet

Perez is positief gestemd nu de financiële problemen van zijn team verleden tijd lijken. "Ik was afgelopen weekend in de fabriek. Iedereen was enthousiast en optimistisch over de toekomst."

"De overname door Lawrence Stroll is denk ik de beste oplossing. Financieel heeft het team de komende jaren een stabiele toekomst. Dat kan direct resultaat opleveren in de prestaties op de baan."

Perez zegt te weten waar hij volgend jaar rijdt, maar wil niet bevestigen dat hij een duo gaat vormen met Lance Stroll. "Ik weet wat ik in de toekomst ga doen. Het is alleen nog even wachten tot het juiste moment om dat te communiceren. Het zal in ieder geval in de Formule 1 zijn."

"Ik heb nog niet met Lawrence gesproken, maar wel met het hogere management van het team. Zij hebben verteld hoe de toekomst eruitziet."

McLaren optie voor Ocon

Ocon zal waarschijnlijk op zoek moeten naar een nieuw team. De Fransman werd in verband gebracht met een plek bij Renault, totdat dat team zich voor volgend seizoen versterkte met Red Bull-coureur Daniel Ricciardo.

Een andere optie is dat Ocon volgend jaar met Carlos Sainz bij McLaren rijdt. Daar zou hij de matig presterende Stoffel Vandoorne kunnen opvolgen. Ocon hield zich op de vlakte over die optie. "Als McLaren een mogelijkheid is, waarom niet? Maar als ik bij Force India kan blijven, dan is dat ook een mogelijkheid."

Ocon staat onder contract bij Mercedes, waar teambaas Toto Wolff veel vertrouwen in hem heeft. "In het verleden hebben Toto, Mercedes en mijn management altijd de juiste keuzes voor mij gemaakt. Ik vertrouw erop dat ze dat nu weer doen, ik concentreer me op de races. Als je op de baan goed presteert, zul je altijd in de Formule 1 actief blijven."

Vrijdag beginnen Ocon en Perez aan de vrije trainingen voor de GP van België (11.00 en 15.00 uur). Zaterdag om 12.00 uur start de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race op Spa-Francorchamps begint zondag om 15.10.