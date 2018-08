Formule 1-directeur Brawn wil budgetverschillen tussen teams fors verkleinen

De regels die over tweeënhalf jaar worden geïntroduceerd moeten de auto's vooral eenvoudiger maken, waardoor de verschillen tussen de rijke topteams Mercedes, Ferrari en het Red Bull en de minder kapitaalkrachtige renstallen kleiner wordt.

"Om meteen duidelijk te zijn: de toppers zullen de grote namen in de sport blijven", zegt Brawn in een persbericht van de Formule 1. "Maar er mag geen situatie zijn waarbij er voor andere teams niets is om op te jagen."

Dit jaar vormen Mercedes, Ferrari en Red Bull bij vrijwel elke race de top zes en is het verschil in rondetijden zo groot dat de andere auto's vaak op een ronde achterstand worden gereden.

"Het gat tussen de top zes en de rest is gewoon te groot", vindt Brawn. "Er zijn eigenlijk twee divisies in de Formule 1 en daar willen we een eind aan maken."

In 2021 moeten de verschillen flink gekrompen zijn. "Niet alle teams zullen de top kunnen halen. Maar nu is het zo dat de topteams twee keer zo veel kunnen uitgeven als de kleinere teams. Straks is dat verschil maar 10 of 20 procent", verklaart de 63-jarige Brit.

"Er zal nog steeds een soort aura zijn rondom te topteams. Maar een kleiner team dat een topprestatie levert in een bepaald weekend, kan het hen straks lastig maken."

Kleine wijzigingen in 2019

Ook komende winter worden er al enkele reglementswijzigingen doorgevoerd, die de krachtsverschillen tussen de teams moeten verkleinen en de spanning moeten verhogen.

"Vanaf 2019 gaan we met eenvoudigere voorvleugels rijden. Ook zijn er aanpassingen aan de barge boards (aan de zijkanten van de bolides, red.) en enkele andere gebieden", zegt Brawn.

Met de vereenvoudigde regels vanaf volgend jaar loopt de Formule 1 vooruit op de grote wijzigingen in 2021. "Dankzij de regels van 2019 maken we alvast wat progressie. Maar de grote veranderingen komen twee jaar later", kondigt Brawn aan.

Uiterlijk auto's zal in 2021 veranderen

Door de reglementswijzigingen zullen de auto's in 2021 een ander uiterlijk krijgen, al is er nog weinig bekend over de exacte plannen van de Formule 1. "We kijken naar een nieuwe stijl van Formule 1-auto's die in esthetisch opzicht beter gewaardeerd zal worden", aldus Brawn.

"De auto's zullen er spannender uit gaan zien, vind ik. Dat is natuurlijk subjectief. Maar de meeste mensen die de schetsen hebben gezien, vinden de auto's er beter uitzien."

Het komende half jaar rijden de coureurs nog in de auto's van dit seizoen, te beginnen zondag bij de Grand Prix van België die om 15.10 uur van start gaat.