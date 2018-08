Marko: 'Met vertrek Ricciardo komt einde aan heel vreemde situatie'

De 29-jarige Australiër stond juist op het punt zijn contract bij Red Bull te verlengen, maar begin deze maand liet hij de leiding van het team weten zijn carrière toch liever bij Renault te vervolgen.

"Het was een heel vreemde situatie", blikt Marko in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV terug. "De onderhandelingen verliepen weliswaar moeizaam, maar op de woensdag voor de Grand Prix van Oostenrijk waren we wel in hoofdlijnen tot een akkoord gekomen."

"Later hebben we de puntjes op de i gezet. Eind juli in Hongarije vertelde Ricciardo dat hij het eens was met alle voorwaarden en dat hij snel zou tekenen, maar dat gebeurde niet. Een paar dagen later belde hij met de mededeling dat hij naar Renault gaat."

'Renault zal wel veel geboden hebben'

Ricciardo sprak zelf van "een van de zwaarste beslissingen uit zijn carrière" en benadrukte dat voor hem na tien jaar het moment was aangebroken om Red Bull te verlaten. Marko denkt dat er andere redenen ten grondslag liggen aan zijn vertrek.

"Ik kan alleen maar aannemen dat hij niet gelooft in het project met Honda (nieuwe motorleverancier van Red Bull, red.) of dat Renault hem heel veel geld heeft geboden", aldus de 75-jarige Oostenrijker, die wel zegt dat de Australiër gemist gaat worden.

"Ik kan enigszins begrijpen dat Daniel een nieuwe omgeving nodig heeft, maar voor ons is het wel een aderlating. Hij is een van de sterkste coureurs in het veld."

Wisselend succes dit seizoen

Ricciardo, die in 2019 wordt opgevolgd door Pierre Gasly, boekte tot dusver wisselend succes dit seizoen. De teamgenoot van Max Verstappen won de Grands Prix in China en Monaco, maar haalde in Bahrein, Azerbeidzjan, Oostenrijk en Duitsland de finish niet.

Ricciardo bezet momenteel de vijfde plek in de WK-stand met 118 punten, 13 meer dan nummer zes Verstappen en 95 punten minder dan leider Lewis Hamilton van Mercedes.

Na een zomerstop van enkele weken staat zondag in België de dertiende Grand Prix van het seizoen op het programma.