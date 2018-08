Directeur Bratches begrijpt dat Alonso stopt met 'te voorspelbare' F1

De 37-jarige Alonso vertelde afgelopen weekend rondom zijn deelname aan de 6 uur van Silverstone dat hij na zeventien jaar gaat stoppen met de Formule 1 omdat de actie op het circuit naar zijn mening "zeer matig" is.

"Sterker nog, we praten tegenwoordig in de Formule 1 meer over wat er buiten het circuit gebeurt. We praten over controverses, over radioboodschappen; dat soort dingen. Ik denk dat er andere raceklasses zijn met meer actie en waar ik me gelukkiger zal voelen."

Hoewel Bratches de woordkeuze van Alonso niet heel gelukkig vindt, is de Amerikaan het wel eens met het punt dat de Spanjaard probeerde te maken.

"Sinds 2015 hebben slechts drie teams een Grand Prix gewonnen", doelde Bratches dinsdag bij het Black Book Motorsport Forum in Londen op Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. "Daarom denk ik dat Alonso gelijk heeft, het is wat voorspelbaar."

"We hebben een plan om dit probleem op te lossen. Er ligt een mogelijkheid voor de Formule 1 om onvoorspelbaarder te worden en ik denk dat het belangrijk is dat ons dat gaat lukken."

Sean Bratches

'Alonso behouden als ambassadeur'

Alonso maakte vorige week bekend dat hij zijn aflopende contract bij McLaren niet gaat verlengen en een punt zet achter zijn Formule 1-carrière. De wereldkampioen van 2005 en 2006 vertelde toen ook dat Formule 1-baas Chase Carey nog geprobeerd had hem op andere gedachten te brengen.

Bratches is "vanuit zakelijk oogpunt" teleurgesteld dat Alonso afscheid neemt van de koningsklasse. "Hij heeft zoveel betekend voor sport, is een held en een legende. Ik had gehoopt dat hij nog tien jaar langer bij ons zou zijn."

"Nu hoop ik dat we hem kunnen behouden als ambassadeur zodat hij kan helpen om deze geweldige sport vooruit te brengen."

Alonso, die komend weekend in actie zal komen bij de Grand Prix van België, zal volgend jaar bij McLaren worden opgevolgd door zijn landgenoot Carlos Sainz. Het is nog niet duidelijk wat de ervaren Spanjaard in 2019 gaat doen.