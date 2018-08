Alonso krijgt excuses van Toyota-baas na diskwalificatie

"Ik wil sorry zeggen tegen de zes coureurs voor het feit dat we ze geen auto hebben gegeven waarmee ze konden winnen terwijl ze wel voluit gereden hebben", zegt Toyoda dinsdag in een verklaring op de site van Toyota.

De Toyota TS050 Hybrid met aan het stuur Alonso, de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima kwam als eerste over de streep in de 6 uur van Silverstone, de derde race van dit seizoen in het World Endurance Championship (WEC), voor de tweede auto van de Japanners.

Bij de technische keuring na de race bleken de twee bolides niet te voldoen aan alle eisen, waardoor beide teams gediskwalificeerd werden en de winst naar Gustavo Menezes, Thomas Laurent en Mathias Beche van Rebellion R-13-Gibson ging.

"Ik wil de coureurs bedanken dat ze zoveel vertrouwen hebben in onze auto's, dat ze tot de limiet gingen. Daardoor weten we nu welke verbeteringen we kunnen doorvoeren", aldus Toyoda. "We zullen onze auto's nog beter maken voor de komende race, zodat de coureurs weer vol gas kunnen geven op de Fuji Speedway en kunnen vechten voor een een-twee."

Toyota niet in beroep tegen straf

Toyota was van plan om in beroep te gaan tegen de diskwalificatie van de twee auto's, maar de Japanners zien daar uiteindelijk toch van af, bevestigt de WEC dinsdagochtend.

Alonso, Buemi en Nakajima wonnen eerder dit jaar de 6 uur van Spa-Francorchamps (mei) en de 24 uur van Le Mans (juni) en gaan nog wel steeds aan de leiding in het WEC-klassement. Menezes, Laurent en Beche staan tweede op twee punten van het drietal van Toyota.

Later dit jaar volgen nog de 6 uur van Fuji (14 oktober) en de 6 uur van Shanghai (18 november). Voor het klassement tellen ook de 1000 mijl van Sebring, de 6 uur van Spa en de 24 uur van Le Mans nog mee die in 2019 worden verreden.