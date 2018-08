Alles over GP België: 'Verstappen laat zich niet afleiden door druk van thuiscircuit'

Ook dit jaar zullen er weer tienduizenden Nederlandse fans de files in de Ardennen voor lief nemen om Max Verstappen aan te moedigen. De kans dat zij dit weekend regen te zien krijgen is aannemelijk, want vooral op zaterdag (ook tijdens de kwalificatie) wordt er flink wat neerslag voorspeld.

Verstappen bracht een groot deel van zijn jeugd door in het Belgische Maaseik, op zo'n 90 kilometer van het circuit. "Voor Max is dit echt een thuisrace", zegt Lammers dan ook tegen NUsport. "Dat geeft wat extra druk en kan ook afleiden. Er zijn ontzettend veel mensen die in zo'n weekend even iets van je willen."

"Maar Max is niet het type dat zich daardoor van de wijs laat brengen. Hij zal dit weekend ultiem willen presteren", stelt de 62-jarige coureur, die in de jaren '70, '80 en '90 aan 24 Grands Prix deelnam.

Lammers verwacht dat Red Bull Racing op het snelle circuit in Spa niet opgewassen is tegen Ferrari en Mercedes. "Ferrari kan hier erg goed voor de dag komen. Op motorisch gebied zijn zij in het voordeel, het zou me niet verbazen als er zaterdag een Ferrari pole pakt."

"Mercedes is eigenlijk altijd sterk. Een Red Bull die zich bij de eerste vier kwalificeert is denk ik het maximaal haalbare. Wat er in de race gebeurt, is erg afhankelijk van de banden. Een team kan een keer geluk hebben dat het op een bepaald circuit een keer precies 'past'. Maar ik denk dat een derde plaats het maximaal haalbare is voor Max."

Starttijden GP België Eerste vrije training: Vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Spa is Verstappens favoriete circuit

Verstappen heeft meermaals gezegd dat het circuit in Spa zijn meest favoriete van de kalender is. De baan is zeer uitdagend, met veel snelle bochten. Eau Rouge (bocht 3) staat bekend als een van de meest spectaculaire bochten in de Formule 1, de coureurs rijden daar op volle snelheid 'blind' de omhooglopende bocht in.

"De hoogteverschillen maken het circuit echt bijzonder", vindt Lammers. Er zit 104 meter verschil tussen het hoogste en laagste punt op de 7 kilometer lange baan.

"Verder is er een mooie variatie van bochten. La Source (bocht 1,red.) is een van de langzaamste bochten van het jaar, maar er zijn ook een aantal bochten op topsnelheid, zoals Eau Rouge en Blanchimont (bocht 17). Het zijn allemaal bochten met een eigen karakter."

Na de drukke maand juli, waarin liefst vier Grands Prix werden verreden, hebben de coureurs de batterij weer kunnen opladen. "Het is na zo'n zomerstop altijd weer lekker om aan de gang te gaan. Bovendien zal de beleving voor veel coureurs heel anders zijn dan een paar weken geleden", doelt Lammers op de transfercaroussel in de Formule 1 die de afgelopen weken op volle kracht draaide.

Er werd onder meer bekend dat Daniel Ricciardo Red Bull komende winter verruilt voor Renault. De plaats naast Verstappen wordt vanaf 2019 ingenomen door Toro Rosso-coureur Pierre Gasly.

"Hij heeft straks het voordeel dat hij de motor en de mensen van Honda al kent, dat kan hem helpen. Toch zou het me verbazen als Max straks moeite heeft met het tempo van Gasly", denkt Lammers.

"Toen Max bij Red Bull kwam, moest Ricciardo echt een tandje bijzetten om hem bij te houden. Ze maakten elkaar echt beter. Dat verwacht ik volgend jaar niet met Gasly en Verstappen."

Plattegrond Spa-Francorchamps

'Het is er een beetje ranzig'

Het is de 58e keer dat er op Spa-Francorchamps een Grand Prix in de Formule 1 verreden wordt, waarmee de race bij de klassiekers van de kalender hoort. Maar de voorzieningen rondom het circuit zoals toiletten en horeca zijn gedateerd en op de toegangswegen zullen zich lange files vormen.

"Het is er een beetje ranzig", vindt Lammers. "Bij de toilet zit nog gewoon een oud vrouwtje met een schoteltje voor de muntjes. In Nederland kan dat allang niet meer, maar in Spa zie je dat nog gewoon."

"Toch denk ik niet dat deze minpunten Spa in de toekomst problemen op zullen leveren. Er is een groot contrast tussen de verschillende circuits, met het luxe Monaco aan de andere kant van het spectrum. Maar Spa heeft ook zijn charme."

Verstappen kwam op zijn favoriete circuit nog niet verder dan een achtste plek, in zijn debuutjaar bij Toro Rosso. Een jaar later kwalificeerde hij zich als tweede, maar werd hij na een vroege touché met Kimi Räikkönen slechts elfde. In 2017 moest Verstappen tot teleurstelling van de tienduizenden Nederlandse fans op de tribune zijn auto al na zeven rondes in het gras zetten met een technisch mankenemt.

Laatste tien winnaars GP België 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Daniel Ricciardo (Australië/Red Bull)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2011: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2010: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2009: Kimi Räikkönen (Finland/Ferrari)

2008: Felipe Massa (Brazilië/Ferrari)

Hamilton leidt WK-stand

Lewis Hamilton begint de race in België met een voorsprong van 24 punten op Sebastian Vettel in de WK-stand. De Brit kan de leiding alleen kwijtraken als hij geen punten pakt en de Duitser wint.

Verstappen staat na zijn uitvalbeurt in Hongarije zesde, met dertien punten achterstand op teamgenoot Ricciardo.