Dolblije Gasly ziet contract bij Red Bull als droom die uitkomt

Red Bull Racing maakte de overstap van Gasly maandag bekend. Het nieuws hing al in de lucht nadat de andere gegadigde, de Spanjaard Carlos Sainz, vorige week onthulde naar McLaren te gaan.

Gasly reed eind vorig jaar bij de Grand Prix van Maleisië zijn eerste Formule 1-race namens Toro Rosso, de opleidingsploeg van Red Bull. Net als Verstappen in 2016, die destijds de Rus Daniil Kvyat verving, maakt de jonge Fransman promotie.

"Het is een droom die uitkomt", zegt Gasly op de website van Red Bull Racing. "Dit was mijn doel toen ik in 2013 aan het opleidingsprogramma bij dit team begon."

"Het is weer een stap vooruit in mijn ambitie om WK-wedstrijden te winnen en mee te strijden voor de titel. Ik ben erg competitief ingesteld en wil altijd winnen."

Gasly boekte in april met een vierde plaats bij de Grand Prix van Bahrein zijn tot nu toe beste resultaat in een Formule 1-race. Ook in Monaco (zevende) en Hongarije (zesde) reed hij in de punten.

'Wil vertrouwen van de teamleiding graag terugbetalen'

Bij Red Bull, in een betere auto, zal de lat veel hoger komen te liggen, weet Gasly. "Hoe enerverend dit moment ook is, ik ben me bewust van het verwachtingspatroon waar elke coureur van Red Bull Racing mee te maken krijgt. Ik wil het vertrouwen dat de teamleiding in me heeft gesteld ook heel graag terugbetalen."

Met nog negen races te gaan hoopt Gasly ook dit seizoen nog mooie dingen te kunnen laten zien. "Ik ga er alles aan doen om dit jaar op een waardige manier af te sluiten bij Toro Rosso. Daar zal ik me volledig op focussen."

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Grand Prix van België. De race op het circuit van Spa-Francorchamps is zondag om 15.10 uur.