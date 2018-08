McLaren zet Norris in auto Alonso bij vrije training Grand Prix België

De Brit is test- en reservecoureur van het Formule 1-team en mocht eerder al wat testsessies voor zijn rekening nemen. Norris komt nu voor het eerst in actie bij een raceweekeinde in de koningsklasse van de autosport.

Alonso maakte afgelopen week bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1. De 37-jarige Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen, heeft andere doelen.

Zijn plek bij McLaren wordt na dit seizoen overgenomen door zijn landgenoot Carlos Sainz. Het tweede stoeltje is nu van de Belg Stoffel Vandoorne, maar mogelijk komt Norris daarvoor ook in aanmerking. Hij wordt gezien als de 'kroonprins' van McLaren.

De tiener rijdt doorgaans in de Formule 2. Hij staat in de talentenklasse op de tweede plaats in het klassement achter een andere Brit, George Russell. Norris wees eerder dit jaar een aanbod van Toro Rosso af om daar de tegenvallende Nieuw-Zeelander Brendon Hartley te vervangen.

Op de achtergrond speelt de Nederlander Nyck de Vries ook nog een rol in de strijd om de stoeltjes bij McLaren. De Fries zit eveneens in het talententeam van de Britse renstal en rijdt net als Norris in de Formule 2. Hij zou aanspraak maken op promotie naar het Formule 1-team als hij dit jaar beter presteert dan Norris, maar vooralsnog staat De Vries ruim achter op de Brit.