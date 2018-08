Verstappen wil fans 'reden tot lachen geven' bij thuisrace op Spa

De twintigjarige Nederlander kwam bij de Belgische Grand Prix tot nu toe nooit in de buurt van het podium. De achtste plaats in 2015, als coureur van Toro Rosso, is zijn beste resultaat. Namens Red Bull finishte hij in 2016 als elfde, vorig jaar maakten mechanische problemen een einde aan zijn optreden.

Door de vele Nederlandse fans die worden verwacht, is de race in Wallonië extra speciaal voor de Red Bull-coureur. "Ik ben op een uur rijden van het circuit geboren, dus het is min of meer een thuisrace voor mij", meldt hij maandag op zijn website.

"Aan het Oranje-publiek en de campings vol met Nederlandse caravans kan je zien dat de fans in groten getale komen, wat het gevoel van een thuiswedstrijd alleen maar versterkt."

Verstappen jaagt op tweede overwinning van seizoen

Verstappen won begin juli de Grand Prix van Oostenrijk, de thuisrace van sponsor Red Bull. In België jaagt hij op zijn tweede zege van het seizoen.

"Winnen op Spa zou vergelijkbaar zijn, met overal oranje en vlaggen. Hopelijk kunnen we de fans dit jaar reden tot lachen geven."

Hoewel hij er in het verleden geen goede uitslagen wist neer te zetten, weet de nummer zes in de WK-stand dat het circuit van Spa-Francorchamps hem zou moeten liggen.

"De baan ligt in de bossen, wat het anders maakt in vergelijking met andere circuits. Eau Rouge is natuurlijk speciaal, maar mijn favoriete gedeelte is Pouhon; die linkerbochten voelen geweldig."

Het raceweekend begint op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. Zaterdag volgt de derde vrije training en de kwalificatie, de race is een dag later om 15.10 uur.