Alonso maakt bij McLaren graag plaats voor 'perfecte opvolger' Sainz

De 37-jarige Alonso kondigde eerder deze week aan dat hij na dit jaar afscheid neemt van de Formule 1. Twee dagen na zijn aangekondigde vertrek maakte McLaren bekend dat hij in 2019 vervangen wordt door Sainz.

"Hij is de perfecte coureur om mij op te volgen", zegt Alonso, die dit weekend aan de 6 uur van Silverstone meedoet, tegen Mundo Deportivo. "Carlos heeft alles in zich om het project van McLaren te dragen. Hij beschikt over de benodigde ervaring en kwaliteiten."

Hoewel de 23-jarige Sainz 'pas' aan zijn vierde seizoen in de Formule 1 bezig is, twijfelt Alonso er geen seconde aan of zijn nalatenschap in goede handen is bij de huidige Renault-rijder. "Hij heeft al voldoende kennis opgedaan bij Toro Rosso en Renault. Dat kan bij McLaren mooi samenkomen", meent de wereldkampioen van 2005 en 2006.

Vertrouwen in nieuwe auto McLaren

Dat McLaren al jaren niet over een competitieve wagen beschikt, hoeft volgens Alonso ook geen belemmering te zijn voor zijn landgenoot. "Wij zijn momenteel bezig met het verbeteren van de auto. De problemen zijn bekend en in 2019 moet er een compleet andere wagen staan."

Sainz, die in het verleden teamgenoot van Max Verstappen was bij Toro Rosso, zei bij zijn presentatie ook al dat hij er vertrouwen in heeft dat McLaren de komende jaren beter voor de dag kan komen dan de afgelopen seizoen, tot frustratie van Alonso, het geval was.

"Het team heeft een langetermijnplan en ik kijk ernaar uit een sleutelrol in de jacht op succes te spelen", blikte de zoon van rallycoureur Carlos Sainz senior vooruit. Dit seizoen reed hij dertig punten bij elkaar voor Renault, waarmee hij elfde in de WK-stand staat.

Alonso gaat voor 'Triple Crown'

Alonso gaat op zijn beurt zijn horizon verbreden binnen de autosport. Het hoofddoel van Spanjaard is de zogenoemde 'Triple Crown', oftewel winst van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500.

De Asturiër zegevierde in 2006 en 2007 in Monte Carlo en won vorig jaar bij zijn eerste deelname ook meteen in Le Mans. Alleen de Indy 500 rest dus nog voor Alonso, die daar naar verwachting nu al zijn pijlen op gaat richten en zo in de voetsporen van Graham Hill hoopt te treden.

Het is nog onbekend wat er met Alonso's huidige teamgenoot bij McLaren gebeurt. De Belg Stoffel Vandoorne kan de verwachtingen niet waarmaken en zou mogelijk plaats moeten maken voor het Britse Formule 2-talent Lando Norris.