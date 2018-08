Sainz maakt eind dit jaar overstap van Renault naar McLaren

Bij Renault was na de komst van Daniel Ricciardo, die overkomt van Red Bull Racing, geen plek meer voor Sainz. Hij wordt dit seizoen door Red Bull aan het Franse team uitgeleend.

Sainz tekent een contract voor meerdere jaren, zo meldt McLaren donderdag op zijn website. "Ik ben dolblij dat ik vanaf 2019 voor McLaren uitkom", zegt de Spanjaard die eerder bij Toro Rosso teamgenoot van Max Verstappen was. "Ik kijk hier al een tijd naar uit en heb zin in een nieuw hoofdstuk in mijn carrière."

"Ik ben al fan van McLaren zolang ik me kan herinneren", vertelt de zoon van rallycoureur Carlos Sainz sr. "Het is een grote naam in de sport met een ongelooflijk erfgoed. Op de lijst van coureurs die in de loop der jaren voor McLaren hebben geracet, staan veel helden uit de Formule 1."

"Fernando is er daar natuurlijk een van. Daarom is het speciaal dat ik juist zijn plek in ga nemen en dat ik de nieuwe generatie achter het stuur van McLaren ben", aldus Sainz.

Sainz verwacht in toekomst betere prestaties van McLaren

De laatste jaren presteert het Britse team zwaar tegenvallend. Dit seizoen staat McLaren teleurstellend zevende in de WK-stand. Alonso en zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne verzamelden pas 52 WK-punten.

Sainz veroverde dit seizoen dertig punten namens Renault en staat daarmee elfde in de WK-stand. Zijn Duitse teamgenoot Nico Hülkenberg - die volgend jaar een duo met Ricciardo vormt - presteert beduidend beter met 52 punten.

Sainz verwacht in de toekomst betere prestaties van McLaren. "Het team heeft een langetermijnplan en ik kijk ernaar uit een sleutelrol in de jacht op succes te spelen."

Sainz stond al lang hoog op het lijstje bij McLaren

Teambaas Zak Brown zegt dat McLaren Sainz al langere tijd hoopte te strikken. "Wij schatten hem erg hoog in als we kijken naar de vele coureurs die de nieuwe generatie in de Formule 1 vormen. Hij heeft de perfecte mix van talent en ervaring."

"Hoewel hij pas 23 jaar is, rijdt Carlos al voor het vierde jaar in de Formule 1. Ik denk dat hij geweldig binnen het team zal passen en we zijn enthousiast over het komende seizoen en de jaren daarna."

Sainz verscheen 72 keer aan de start van een Grand Prix en behaalde daarin 148 WK-punten. Zijn beste prestatie was de vierde plek in Singapore in september 2017 namens Toro Rosso. Enkele weken later maakte hij de overstap naar Renault.

Gasly mogelijke nieuwe teamgenoot Verstappen

Er gaan al enige tijd geruchten dat ook de ondermaats presterende Vandoorne bij McLaren gaat vertrekken. Het achttienjarige Britse talent Lando Norris wordt als mogelijke opvolger genoemd.

Doordat Sainz zijn toekomst aan McLaren verbindt, is Toro Rosso-coureur Pierre Gasly de meest waarschijnlijke opvolger van Ricciardo als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Voor die positie werd de naam van Sainz ook genoemd.

Het Formule 1-seizoen wordt over anderhalve week hervat met de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps.