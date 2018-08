Fernando Alonso (37) beëindigt na dit seizoen Formule 1-carrière

"Ik heb dit besluit maanden geleden genomen", aldus Alonso in een verklaring op de site van McLaren. "Ik wil Formule 1-baas Chase Carey en Liberty Media bedanken voor de pogingen om me nog op andere gedachten te brengen."

De 37-jarige Spanjaard is bezig aan zijn zeventiende seizoen in de Formule 1. Hij maakt in 2001 bij Minardi zijn debuut en werd in 2005 en 2006 wereldkampioen namens Renault, het team waarvoor hij tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 uitkwam. Alonso racete ook voor McLaren (2007 en van 2015 tot en met dit seizoen) en Ferrari (2010-2014).

"Na zeventien fantastische jaren in deze mooie sport is het tijd voor verandering", zegt de coureur uit Oviedo. "Ik heb van ieder moment in de Formule 1 genoten en kan de mensen die een bijdrage hebben geleverd niet genoeg bedanken. Ik moet nog zien wat de toekomst brengt, maar er komen spannende uitdagingen aan."

Laatste zege van Alonso was in 2013

Alonso won in totaal 32 Grands Prix in de Formule 1. Hij stond 97 keer op het podium en veroverde 22 keer poleposition. In zijn tijd bij Ferrari eindigde hij drie keer als tweede in het WK: in 2010, 2012 en 2013.

De afgelopen jaren waren zijn resultaten minder, zeker sinds zijn overgang van Ferrari naar McLaren. Zijn laatste zege was in 2013 bij de Grand Prix van Spanje. Dit seizoen staat Alonso negende in de WK-stand, met nog negen races te gaan.

Teambaas Zak Brown noemt Alonso een fantastische ambassadeur voor McLaren en de Formule 1. "Zijn zeventien jaar in de sport, als een van de beste coureurs van zijn generatie, hebben een enorme bijdrage geleverd aan de rijke historie van de Formule 1."

"We respecteren de beslissing van Fernando, ook al is hij nu in de beste vorm van zijn loopbaan. Dat we dit seizoen voortdurend met Fernando hebben gesproken, heeft ervoor gezorgd dat we ons op zijn vertrek konden voorbereiden", aldus Brown.

Alonso werd in 2005 voor het eerst wereldkampioen

Alonso jaagt op 'Triple Crown'

Alonso wil als tweede coureur ooit de de 'Triple Crown' behalen, oftewel het winnen van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, de 24 Uur van Le Mans en de Indy 500. De Engelsman Graham Hill is de enige coureur die alle drie de races gewonnen heeft.

Alonso won de GP van Monaco in 2006 en 2007. Afgelopen juni won hij bij zijn eerste deelname direct de 24 Uur van Le Mans. Vorig jaar deed de Asturiër voor de eerste en tot nu toe enige keer mee aan de Indy 500. Hij reed 27 rondes aan de leiding, maar moest in de slotfase opgeven vanwege motorproblemen.

Alonso meldt dinsdag nog niet wat zijn toekomstplannen zijn, maar de kans is groot dat hij nu vol gaat inzetten op winst van de Indy500. "Het is tijd voor nieuwe avonturen", stelt hij.

De Spanjaard houdt de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer in de Formule 1. "Mijn hart is voor altijd bij McLaren. Ik weet dat ze sterker en beter terug zullen komen in de toekomst en misschien is het dan wel het juiste moment voor mij om terug te keren in het kampioenschap."

Alonso bij de Indy 500

Alonso kan dit seizoen Schumacher passeren

De Spanjaard kan Michael Schumacher en Jenson Button dit seizoen passeren wat betreft het aantal Grand Prix-starts in de Formule 1. Als hij in de rest van het seizoen in alle races van start gaat, komt hij op 311 starts. Alleen Rubens Barichello deed het met 322 F1-races nog beter.

"Ik zal in de laatste races van dit seizoen met meer toewijding en passie rijden dan ooit tevoren", zegt Alonso.

Het is nog niet bekend wie hem bij McLaren gaat opvolgen. De eerstvolgende Grand Prix in de Formule 1 is volgende week zondag in België