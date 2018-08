Horner denkt dat Ricciardo geen tweede coureur achter Verstappen wilde zijn

De Australiër leek lange tijd te gaan bijtekenen, maar vorige week werd bekend dat hij vanaf 2019 voor Renault rijdt.

"Daniel zegt dat hij tijdens een lange vlucht naar de Verenigde Staten besloot dat hij iets anders wilde. Het is moeilijk te begrijpen, maar hij heeft er zijn redenen voor", zegt Horner donderdag op de site van de Formule 1.

"Het komt erop neer dat hij een nieuwe uitdaging wil, maar ik heb ook het gevoel dat hij ziet dat Max alsmaar groeit en dat hij geen tweede viool wilde spelen."

De 44-jarige Horner benadrukt dat Ricciardo niet als tweede coureur zou worden gezien als hij de keuze had gemaakt om bij Red Bull bij te tekenen.

"Het is niet zo dat ze verschillend werden behandeld. Ze zouden absoluut dezelfde status hebben, zoals altijd. Ik heb het gevoel dat het desondanks een grote rol speelde in Daniels keuze", aldus de teambaas.

'Overstap naar Renault is enorm risico'

Horner zou zelf nog eens goed hebben nagedacht over een transfer naar Renault als hij in de schoenen van de 29-jarige Ricciardo had gestaan.

"Ik had het begrepen als hij naar Ferrari of Mercedes was gegaan. Een overstap naar Renault, dat nog in opbouw is, is een enorm risico op dit punt in zijn carrière", oordeelt de Brit.

"De strijd tussen hem en Verstappen is heel intens. Ik denkt dat Daniel de tijd rijp vindt om te vertrekken en iets anders te proberen."

Ricciardo werd in 2008 in het talentenprogramma van Red Bull opgenomen en kreeg zes jaar later, na een uitstapje naar HRT en twee seizoenen bij satellietteam Toro Rosso, een stoeltje naast Sebastian Vettel bij de Oostenrijkse renstal.

Horner ziet Alonso niet als optie

Door het aanstaande vertrek van Ricciardo moet Red Bull op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Verstappen. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zou een optie kunnen zijn, maar Horner ziet niets in de komst van de McLaren-coureur.

"Ik heb veel respect voor Fernando en hij is een fantastische coureur, maar het zou een moeilijke situatie opleveren. Overal waar hij komt, zorgt hij een beetje voor chaos. Ik weet niet of we het team ermee helpen als we Fernando zouden aantrekken", aldus de Red Bull-teambaas.

Ricciardo rijdt nog negen races voor Red Bull. Op 26 augustus staat de Belgische Grand Prix op het programma en dit Formule 1-seizoen komen ook Italië, Singapore, Rusland, Japan, de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.