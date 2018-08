Formule 1-icoon Lauda had nog maar dagen te leven zonder longtransplantatie

Maandag werd al bekend dat de 69-jarige Lauda weer zelfstandig ademt na de ingreep, die noodzakelijk bleek nadat hij met ernstige longklachten in een ziekenhuis in Wenen opgenomen werd.

Volgens Marco Idzko, het hoofd van de longziektenafdeling van het ziekenhuis, kampte Lauda met een hemorragische alveolitis. "Dat is een ontsteking van de luchtzakken in de longen", verklaart de arts in gesprek met Motorsport.com. "En dat ging gepaard met bloedingen in het longweefsel en de luchtwegen."

"Dat leidt uiteindelijk tot de vernietiging en het verlies van het functioneel longweefsel, waardoor de patiënt niet langer voldoende zuurstof door zijn longen kan opnemen", legt Idzko uit.

Als gevolg daarvan was de levensverwachting van Lauda nog maar een paar dagen en werd hij op de donorlijst voor een nieuwe long gezet. "We gingen ervan uit dat er op korte termijn een beschikbaar zou zijn, want de gemiddelde wachttijd bedraagt bij spoedgevallen vijf dagen."

Alles functioneert naar behoren na transplantatie

Vorige week werd een donorlong voor de Oostenrijkse adviseur van Mercedes gevonden en kon hij onder het mes. "We kunnen melden dat de patiënt de operatie uitstekend doorstaan heeft en na 24 uur al van de beademing af kon", aldus ziekenhuisdirecteur Christian Hengstenberg.

Volgens de deskundigen heeft het lichaam van Lauda goed gereageerd op de transplantatie. "Daardoor heeft de nieuwe long de functies over kunnen nemen, konden we de beademingsbuis uit de long verwijderen en kon de patiënt weer zelfstandig ademen."

"Dat is heel belangrijk voor zijn revalidatie", legt Hengstenberg uit. "We kunnen vaststellen dat hij volledig bij bewustzijn is en dat alles naar behoren functioneert. Alles is in orde en dat is heel erg bevredigend."

'Verwachten dat hij normale leven weer op kan pakken'

Normaal gesproken kunnen mensen na een longtransplantatie binnen twee tot drie weken het ziekenhuis verlaten, maar in Lauda's geval zou dat wat langer kunnen duren. De drievoudig wereldkampioen ondergaat namelijk nog fysiotherapie, moet een speciaal ademhalingsprogramma volgen en krijgt nog veel medicijnen.

Desondanks hebben de artsen goede hoop dat Lauda volledig herstelt. "De overlevingskansen zijn na één jaar 90 procent en na vijf jaar nog 75 procent", zegt een van de specialisten. "Zijn bezigheden zullen niet anders verlopen dan voorheen, als het goed is. Gezien zijn situatie verwachten wij dat hij zijn normale leven weer op kan pakken."

Lauda's longen raakten beschadigd bij crash in 1976

Lauda kreeg tijdens zijn vakantie op Ibiza van deze zomer steeds meer moeite met zijn ademhaling, waarop hij terugvloog naar Oostenrijk en in het ziekenhuis opgenomen werd.

De longen van de oud-coureur raakten in 1976 zwaar beschadigd bij een crash op de Nürburgring, waar hij brandwonden opliep en giftige dampen inademde. Volgens de artsen staat dat echter los van zijn recente klachten.

Sinds 2012 is de wereldkampioen van 1975, 1977, 1984 actief als technisch adviseur en aandeelhouder van de Duitse renstal Mercedes.