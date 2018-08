Welke Formule 1-coureur rijdt waar in 2019?

Mercedes

Lewis Hamilton: De viervoudig wereldkampioen tekende in juli een nieuw contract dat hem in 2019 en 2020 ook aan Mercedes bindt.

Valtteri Bottas: Ook Bottas tekende in juli een nieuw contract. De Fin rijdt in 2019 sowieso voor Mercedes, dat nog een optie voor 2020 op hem heeft.

Ferrari

Sebastian Vettel: De Duitser heeft in 2017 een contract getekend dat hem tot en met 2020 aan het Italiaanse team bindt.

Onbekend: Het ligt in de lijn der verwachting dat Kimi Räikkönen ook volgend jaar nog voor Ferrari rijdt. De Fin wordt echter ook in verband gebracht met een overstap naar Sauber-Alfa Romeo, om plaats te maken voor Ferrari's toptalent Charles Leclerc. Stoppen is voor de inmiddels 38-jarige Räikkönen ook een reële optie.

Red Bull Racing - Honda

Max Verstappen: De Nederlander tekende in 2017 een nieuw contract en ligt tot en met 2020 vast bij Red Bull.

Onbekend: Pierre Gasly en Carlos Sainz jr. zijn de enige serieuze kandidaten binnen de stal van Red Bull die Daniel Ricciardo kunnen opvolgen. Fernando Alonso zou een mogelijke verrassing kunnen zijn, al is dat onwaarschijnlijk, alleen al vanwege zijn connectie met Toyota in de World Endurance Challenge. Bovendien is het ondenkbaar dat Alonso zich in een rol als tweede coureur zou schikken.

Renault

Daniel Ricciardo: De Australiër is verrassend overgekomen van Red Bull en tekende voor twee jaar bij de Franse renstal.

Nico Hülkenberg: Renault heeft de optie voor 2019 die het op de Duitser had gelicht, waardoor Hülkenberg voor het derde seizoen op rij bij het Franse team rijdt.

Haas - Ferrari

Onbekend: Kevin Magnussen lijkt bij Haas vrijwel zeker van een zitje voor 2019, maar het Amerikaanse team heeft de optie voor komend seizoen nog niet gelicht. Volgens teambaas Gunther Steiner gaat dat "in of na de zomerstop" gebeuren. Magnussen kan met potlood worden opgeschreven.

Onbekend: Het contract van Romain Grosjean bij Haas loopt na drie seizoenen af. De Fransman kan zijn teammaat Magnussen moeilijk bijbenen en maakt erg veel fouten, maar Steiner zei in Oostenrijk dat Grosjean "nog een kans heeft om het goed te maken". Mogelijke andere kandidaten voor het stoeltje zijn, hoewel onwaarschijnlijk, de coureurs die bij Ferrari onder contract staan: Leclerc, Antonio Giovinazzi en Daniil Kvyat.

Force India - Mercedes

Onbekend: Lance Stroll lijkt een kandidaat voor een stoeltje, zeker nu zijn vader, de miljardair Lawrence Stroll, het team heeft gekocht. Nikita Mazepin zat in dezelfde situatie. De huidige Russische testcoureur van het team heeft ook een vader met een dikke portemonnee, die van plan zou zijn geweest het team te kopen.

Onbekend: Esteban Ocon is door Mercedes bij Force India gestald. Even leek hij de belangrijkste kandidaat om naar Renault te gaan, maar daar stak Ricciardo een stokje voor. Sergio Pérez, die van het nodige (Mexicaanse) sponsorgeld voorzien is, blijft in beeld bij Force India.

McLaren - Renault

Onbekend: Alonso is een groot vraagteken bij McLaren. De Spanjaard heeft een aflopend contract en kan in principe weg na dit seizoen. Het Britse team doet er alles aan om de Spanjaard te behouden, al lonkt een avontuur in de Amerikaanse IndyCars nadrukkelijk.

Onbekend: Stoffel Vandoorne zit door het uitblijven van prestaties in de problemen. De Belg kan Alonso dit seizoen niet bijhouden. Als mogelijke vervanger is met name Sainz in beeld, die zijn landgenoot Alonso daarmee moet overhalen om te blijven. Lando Norris is een groot talent dat hoge ogen gooit in de Formule 2 en is ook een kanshebber om bij McLaren, waar hij al onder contract staat, aan de slag te gaan.

Scuderia Toro Rosso - Honda

Onbekend: De grote vraag is of Gasly Ricciardo mag opvolgen bij Red Bull. In dat geval is het echter onduidelijk wie het stoeltje van Gasly weer overneemt. Red Bull heeft eerder geprobeerd Norris over te nemen van McLaren, maar ving bot. In het jeugdprogramma van Red Bull lijkt Daniel Ticktum (19) de enige kandidaat met een reële kans op een stoeltje.

Onbekend: Brendon Hartley is een atypische coureur om nog onderdeel te zijn van het opleidingsprogramma van Red Bull. De Nieuw-Zeelander is al 28 jaar oud en lijkt geenszins een kanshebber om de hoofdmacht van Red Bull nog te halen. Mocht Gasly blijven, dan lijken zijn dagen geteld en komt ook hier Ticktum in beeld. Als Gasly vertrekt, hangt het er ook weer van af wat er met Sainz gaat gebeuren. Die staat nog onder contract bij Red Bull.

Sauber - Ferrari

Onbekend: Leclerc speelt een sleutelrol voor 2019 bij Sauber. Mocht hij bij Ferrari Räikkönen vervangen, dan wordt diezelfde Fin genoemd als vervanger van de Monegask. Een andere kandidaat die veel wordt genoemd, is de Italiaan Giovinazzi, die ook deel uitmaakt van Ferrari.

Onbekend: Marcus Ericsson heeft nauwe banden met de eigenaren van Sauber. Dat leverde hem ook in 2018 weer een stoeltje op. Ten opzichte van Leclerc speelt de Zweed in 2018 een bijrol, dus het zijn alleen zijn connecties die hem aan een langer verblijf in de Formule 1 kunnen helpen. Als vervangers worden Giovinazzi (mits Leclerc blijft) en Vandoorne genoemd, in het geval de Belg plaats moet maken bij McLaren.

Williams - Mercedes

Sergey Sirotkin: De Rus heeft een meerjarig contract bij Williams (hoelang is niet bekend) en rijdt in principe ook in 2019 voor de roemruchte renstal.

Onbekend: Nu Stroll lijkt te vertrekken, bestaat de kans dat motorleverancier Mercedes een van de talenten, Ocon of George Russell, bij Williams stalt. Het Britse team zal met het verdwijnen van hoofdsponsor Martini en het mogelijke vertrek van de Stroll-miljoenen een sterke voorkeur voor een coureur met een flinke zak sponsorgeld hebben.