Dankbare Ricciardo vindt dat tijd rijp was voor 'zwaar' vertrek bij Red Bull

De 29-jarige Australiër verraste de Formule 1-wereld vrijdag met de bekendmaking van zijn overstap. "Na 29 jaar op deze aarde kan ik wel zeggen dat dit een van de zwaarste beslissingen uit mijn leven is geweest", zegt hij zaterdag op Twitter.

Ricciardo werd in 2008 in het talentenprogramma van Red Bull opgenomen en kreeg zes jaar later, na een uitstapje naar HRT en twee seizoenen bij dochterteam Toro Rosso, een stoeltje naast Sebastian Vettel bij de Oostenrijkse renstal.

Het valt hem dan ook zwaar om te vertrekken, geeft hij toe. "Tegelijkertijd kijk ik uit naar mijn nieuwe uitdaging bij Renault, maar het zijn tien gedenkwaardige jaren geweest bij Red Bull. Ik heb hier geweldige en onvergetelijke herinneringen opgedaan, daarvoor zal ik altijd dankbaar blijven."

Juiste moment voor een frisse start

De geruchten over een vertrek van Ricciardo gingen al langer rond in de paddock, maar de laatste tijd leek het er juist op dat hij zijn aflopende contract tóch zou gaan verlengen. Het nieuws dat hij toch niet in op een nieuwe aanbieding was ingegaan, was dan ook vrij verrassend.

"Ik had het gevoel dat dit voor mij het juiste moment was om eens verder te kijken en ergens anders een frisse start te maken. Ik denk dat het gezond voor me is", verklaart hij zijn besluit. "Ik verheug me op wat me te wachten staat bij Renault."

'Nog negen races om ass te kicken'

In dienst van Red Bull won Ricciardo zeven Grands Prix, waaronder die van dit jaar in China en Monaco. Met nog negen races te gaan, staat hij vijfde in de WK-stand, maar de Australiër denkt dat er na de zomerstop nog veel meer in zit voor hem en Red Bull.

"Ik wil iedereen hier bedanken, voor alles wat ze voor me gedaan hebben. Dat waardeer ik echt heel erg, vanuit de grond van mijn hart", aldus de teamgenoot van Max Verstappen. "We hebben nog negen races om ass te kicken, dus kom maar op!"