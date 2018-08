Renault-voorzitter denkt met Ricciardo om wereldtitel te kunnen strijden

"Renault is teruggekeerd in de Formule 1 om voor de wereldtitel te strijden. Het aantrekken van Ricciardo is een unieke kans voor Renault richting dat doel", aldus Stoll op op de site van Renault.

De laatste weken had het er alle schijn van dat Ricciardo zou gaan bijtekenen bij Red Bull, maar vrijdag meldde het team van Max Verstappen zijn vertrek en niet veel later kondigde Renault de komst van de 29-jarige Australiër aan.

Fransman Stoll weet zeker dat het vastleggen van de ervaren Ricciardo iedereen een boost geeft bij Renault, dat de laatste jaren veel in de middenmoot reed. "We verwelkomen Daniel in ons team dat nog steeds in opbouw is, maar met meer motivatie dan ooit."

Ricciardo reed sinds 2014 voor Red Bull. Hij boekte namens het Oostenrijkse team zeven Grand Prix-zeges en eindigde 29 keer op het podium.

Ook teambaas Abiteboul enthousiast

Renault-teambaas Cyril Abiteboul is net als Stoll verguld met het contracteren van Ricciardo. "Dit onderstreept onze vastberadenheid om snel aan de top te komen", zegt de Fransman.

"Het is ook een erkenning voor het werk dat in de laatste 2,5 jaar gedaan is. Daniels talent en charisma zijn een bonus voor het team."

Abiteboul beseft dat er voor Renault nog veel werk te doen is. "We zullen Daniels vertrouwen in ons moeten terugbetalen door de best mogelijke auto af te leveren. We verwelkomen hem met trots, maar ook met bescheidenheid."

Hülkenberg kijkt uit naar samenwerking

Ricciardo gaat bij Renault volgend seizoen een koppel vormen met Nico Hülkenberg - het team neemt namelijk afscheid van de van Red Bull gehuurde Carlos Sainz - en de Duitser liet via Twitter al weten zich te verheugen op de komst van zijn nieuwe teamgenoot.

"Welkom bij de familie, vriend. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar samen op jacht te gaan", liet hij weten.

Het huidige Formule 1-seizoen kent nu een zomerstop van een maand. De eerstvolgende Grand Prix is op 26 augustus op Spa-Francorchamps in België, waarna ook Italië, Singapore, Rusland, Japan, de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan worden.