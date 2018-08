Ricciardo verruilt Red Bull Racing na dit seizoen verrassend voor Renault

"Dit was waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die ik tot dusver in mijn carrière heb moeten nemen. Maar ik vind dat het tijd is voor een frisse, nieuwe uitdaging", zegt Ricciardo.

"Ik realiseer me dat er veel moet gebeuren voordat Renault op het hoogste niveau kan meedoen, maar ik ben onder de indruk van de progressie die zij in slechts twee jaar hebben geboekt."

Teambaas Christian Horner van Red Bull baalt ervan dat hij Ricciardo kwijtraakt, maar hij heeft wel alle respect voor zijn besluit en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.

"We willen hem bedanken voor zijn toewijding en de rol die hij sinds 2014 bij het team gespeeld heeft, waarbij zijn zeven overwinningen en 29 podiumplaatsen de hoogtepunten zijn van wat hij tot dusver bij ons bereikt heeft."

Samenwerken met Hülkenberg

Ricciardo gaat bij Renault volgend jaar samenwerken met Nico Hülkenberg. De Franse renstal neemt afscheid van de van Red Bull gehuurde Carlos Sainz.

De nummer vijf in de WK-stand verbaast met zijn vertrek bij Red Bull, omdat hij zelf eind vorige maand nog liet weten dat hij verwachtte binnen enkele dagen tot overeenstemming te komen met de Oostenrijkse formatie over een langer verblijf.

"Het plaatje voor volgend seizoen is behoorlijk duidelijk. Ik hoop dat alles begin volgende week afgerond is", zei hij voor de Grand Prix van Duitsland, om daar vervolgens nog wel een kleine kanttekening aan toe te voegen.

"Als ik volgende week nog niet teken, wil ik in ieder geval weten waar ik aan toe ben. Maar hopelijk staat de handtekening snel, dan kan ik wat rust nemen."

Leek lange tijd te hopen op Mercedes of Ferrari

Ricciardo leek lange tijd te hopen op een overstap naar Mercedes of Ferrari, maar bij Mercedes worden de stoeltjes ook in 2019 door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bezet en bij Ferrari blijft Sebastian Vettel de onbetwiste kopman.

Kimi Räikkönen beschikt daar wel over een aflopende verbintenis, maar het ligt voor de hand dat hij bij een vertrek door Charles Leclerc opgevolgd wordt. De talentvolle Monegask maakt deze jaargang de nodige indruk bij Sauber.

Het is nog niet duidelijk wie Ricciardo vervangt bij Red Bull. Pierre Gasly (Toro Rosso), Fernando Alonso (McLaren), Lando Norris (testcoureur McLaren) en ook Sainz worden gezien als de voornaamste kanshebbers.

De Formule 1 heeft nu een zomerstop van een maand. De eerstvolgende Grand Prix is op 26 augustus op Spa-Francorchamps in België. Vervolgens worden Italië, Singapore, Rusland, Japan, de VS, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan.