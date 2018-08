Mercedes-adviseur Lauda ondergaat longtransplantatie

Er gingen al langer geruchten dat de 69-jarige Lauda kampte met gezondheidsproblemen, ook omdat hij niet aanwezig was bij de Grands Prix van Hongarije en Duitsland.

Een griepje werd aangevoerd als reden voor de afwezigheid van de Oostenrijker, maar diverse media meldden dat hij op de intensive care zou hebben gelegen. Die berichten zijn niet bevestigd.

Op verzoek van de familie van Lauda berichtte een ziekenhuis in Wenen woensdag over de longtransplantatie van de oud-coureur. Nadere details werden niet gegeven.

In de verklaring verzocht de familie de privacy van Lauda te respecteren. Het is daardoor niet duidelijk hoelang Lauda moet herstellen.

Geregeld kritisch op Ferrari

Lauda, die in 1975, 1977 en 1984 wereldkampioen werd, staat bekend als een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. In 1985 was hij de winnaar van de laatste Grand Prix op Zandvoort.

Als adviseur van Mercedes, waar hij in 2012 in dienst trad, laat hij zich geregeld kritisch uit over Ferrari, Red Bull Racing en ook over Max Verstappen. Al noemde hij de twintigjarige Nederlander in mei nog het grootste talent ooit in de Formule 1.